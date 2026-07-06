UEFA κατά FIFA για τον Μπάλογκαν: «Ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή»

Σε μετωπική σύγκρουση με τη FIFA προχώρησε η UEFA, παίρνοντας επίσημη θέση για την απόφαση που επέτρεψε στον Φολαρίν Μπάλογκαν να αγωνιστεί κανονικά με τις ΗΠΑ, παρά την αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί μετά την αποβολή του.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εξέλιξη, τονίζοντας πως η FIFA ξεπέρασε «την κόκκινη γραμμή», καθώς αμφισβήτησε έναν από τους θεμελιώδεις κανόνες του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την UEFA, η αυτόματη τιμωρία ενός αγώνα μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα ερμηνείας ή διακριτικής ευχέρειας, αλλά βασική αρχή των κανονισμών, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαιρέσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο μέσα στο ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς οποιαδήποτε ανάλογη υπόθεση στο υπόλοιπο της διοργάνωσης θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, πλήττει την αξιοπιστία και την ισονομία της διοργάνωσης.

Η UEFA υπογραμμίζει ακόμη ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου βασίζεται στην ύπαρξη κοινών κανόνων που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε χώρα, εκφράζοντας την έκπληξη και την έντονη διαφωνία της για μία απόφαση που χαρακτηρίζει πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μίας αγωνιστικής, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Φολαρίν Μπάλογκαν, ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή.

Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται στους κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Κάποιες φορές οι κανονισμοί επιδέχονται ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, όχι. Η ελάχιστη αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας ούτε απαιτεί απόφαση κάποιου αρμόδιου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή των κανονισμών, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη διάρκεια μιας διοργάνωσης, όταν αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ίδια θέση και εξέτισαν κανονικά την ποινή τους.

Όταν η βεβαιότητα εφαρμογής των κανονισμών δεν διασφαλίζεται πλέον από τους ίδιους τους θεματοφύλακές τους, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο για τη συνέχεια του τουρνουά, καθώς κάθε παρόμοια περίπτωση θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, εις βάρος της ίδιας της διοργάνωσης.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και επειδή ο κόσμος το εμπιστεύεται, γνωρίζοντας ότι παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Καμία διοργάνωση δεν λειτουργεί αποκομμένα και ειδικά το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει τη δύναμη να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το ίδιο το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εκφράζουμε την έκπληξη και την απογοήτευσή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.