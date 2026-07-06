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ΠΑΣΟΚ: Ούτε σήμερα η κυβέρνηση αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 προϊόντων - Γιατί τέτοια «εχεμύθεια»;

«Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της».

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Κτίριο ΠΑΣΟΚ έδρα

«Και σήμερα η κυβέρνηση δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 προϊόντων, που διαφήμισε ότι θα κρατηθούν σε σταθερές τιμές. Γιατί τέτοια "εχεμύθεια";», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με την ακρίβεια.

«Μήπως γιατί και αυτή η "συμφωνία κυρίων" προεξοφλείται ότι θα έχει την τύχη των αλλεπάλληλων καλαθιών ή της προηγούμενης συμφωνίας που κατέληξε να κρατά σταθερές τις τιμές για καβουροδαγκάνες και μανταλάκια;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλλει:

«Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση ακρίβεια Παύλος Μαρινάκης Οικονομία Καταναλωτές πληθωρισμός Ελλάδα
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