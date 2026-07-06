Επίσημο: Στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα τρία χρόνια ο Πέδρο Μαρτίνεθ

Με happy end ολοκληρώθηκε η υπόθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ο Ισπανός τεχνικός θα κάτσει στον πάγκο της «βασίλισσας» για τα επόμενα τρία χρόνια όπως έγινε και επίσημα γνωστό τη Δευτέρα (06/07).

Ο 65χρονος τεχνικός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την ισπανική ομάδα, που πλήρωσε με 1 εκατ. ευρώ τη Βαλένθια με την οποία έζησε μια ονειρική χρονιά, φτάνοντας στο Final Four της Ευρωλίγκας και κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

Για τον Μαρτίνεθ αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα του, έχοντας προπονήσει στο παρελθόν εκτός της Βαλένθιας τις Σαλαμάνκα, Γρανάδα, Τενερίφη, Τζιρόνα και Σεβίλλη.

Ο Ισπανός που αποτελεί τον «αντί-Σκαριόλο» θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ετών και θα επιχειρήσει να επαναφέρει τη «βασίλισσα» στο δρόμο των επιτυχιών.





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