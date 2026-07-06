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Η συγγνώμη του Νεϊμάρ στον Όντεγκααρντ μετά τη λήξη - Δείτε βίντεο

Αφού συνεχάρη του παίκτες της Νορβηγίας, απολογήθηκε στον αρχηγό τους για το δυνατό μαρκάρισμα στο τέλος του ματς

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Νεϊμάρ

Μια εικόνα που τιμά τον Νεϊμάρ (σε αντίθεση με κάποιες που προηγήθηκαν νωρίτερα) καταγράφηκε μετά το ματς με τη Νορβηγία.

Πριν το trash talking με τον Νίλαντ στην εκτέλεση του πέναλτι, ο αρχηγός της Βραζιλίας είχε ανοίξει κόντρα και με τον Όντεγκααρντ.

Κι αυτό διότι του έκανε ένα αχρείαστα δυνατό τάκλιν με το σκορ στο 2-0, με τον Νορβηγό να… πανηγυρίζει έξαλλα το φάουλ και τους δυο τους ν’ ανταλλάζουν κάποια «γαλλικά».

Με τη λήξη του αγώνα ωστόσο ο Νεϊμάρ θέλησε να διορθώσει τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτό το επεισόδιο.

Πρώτα συνεχάρη λοιπόν τους παίκτες της Νορβηγίας και έπειτα απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του στον Όντεγκααρντ, ο οποίος με τη σειρά του δέχθηκε τη συγγνώμη.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Νεϊμάρ Βραζιλία Νορβηγία
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