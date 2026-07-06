Μια εικόνα που τιμά τον Νεϊμάρ (σε αντίθεση με κάποιες που προηγήθηκαν νωρίτερα) καταγράφηκε μετά το ματς με τη Νορβηγία.

Πριν το trash talking με τον Νίλαντ στην εκτέλεση του πέναλτι, ο αρχηγός της Βραζιλίας είχε ανοίξει κόντρα και με τον Όντεγκααρντ.

Κι αυτό διότι του έκανε ένα αχρείαστα δυνατό τάκλιν με το σκορ στο 2-0, με τον Νορβηγό να… πανηγυρίζει έξαλλα το φάουλ και τους δυο τους ν’ ανταλλάζουν κάποια «γαλλικά».

Με τη λήξη του αγώνα ωστόσο ο Νεϊμάρ θέλησε να διορθώσει τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτό το επεισόδιο.

Πρώτα συνεχάρη λοιπόν τους παίκτες της Νορβηγίας και έπειτα απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του στον Όντεγκααρντ, ο οποίος με τη σειρά του δέχθηκε τη συγγνώμη.

Neymar apologizes to Odegaard after the end of the match ❤️❤️ pic.twitter.com/KhjM2nShrn — MØ (@odegaard98M) July 6, 2026

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