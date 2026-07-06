Από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην Αττική σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Αυτό επισημαίνει η μονάδα ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έπειτα από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 9 ετών (2017-2025) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί στην Περιφέρεια Αττικής περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% της επιφάνειας των δασών.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η μονάδα ΜΕΤΕΟ, η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, επομένως, τα τελευταία 9 έτη το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

«Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών», σημειώνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Επισυνάπτεται χάρτης, όπου παρουσιάζεται η περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως και το 2025. Επιπλέον, επισυνάπτεται πίνακας με τις συνολικές καμένες εκτάσεις κατά τα έτη 2017-2025 στην περιοχή της Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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