Συμμετοχή της Atltantic see LNG Trade στις δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμμετοχή της Atltantic see LNG Trade (κοινοπραξία Ομίλου AKTOR και ΔΕΠΑ Eμπορίας) στις σημερινές δημοπρασίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης γνωστοποίησε σήμερα η εταιρεία.

Οι δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ αφορούν τη δέσμευση δυναμικότητας στον Κάθετο Διάδρομο για την περίοδο 2026-2027. Η δυναμικότητα που καταχωρήθηκε στην Atltantic see είναι της τάξεως των 13.000 mwh ημερησίως ή 4,7 twh σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται ακόμη ότι:

Η συμμετοχή του σχήματος δίνει ένα θετικό σήμα, ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Ενώ είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας ότι επιδιώκει να συνάψει βραχυχρόνιες συμφωνίες για την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με Αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τον Κάθετο Διάδρομο πριν το 2030, όπως ανακοινώθηκε και στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν πριν μερικές μέρες ο διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου και ο πρόεδρος της εταιρείας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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