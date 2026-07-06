Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίσθηκε την Πέμπτη από δύο βρετανικά καταδιωκτικά αφού έριξε σειρά από ηχοσημαδούρες κοντά στο αεροπλανοφόρο Prince of Wales που βρισκόταν σε νατοϊκή αποστολή στη Θάλασσα της Νορβηγίας, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Την ώρα που επιχειρούσε στη Θάλασσα της Νορβηγίας στο πλαίσιο της επιχείρησης Firecrest, το βρετανικό αεροναυτικό συγκρότημα (που περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Prince of Wales, πολλά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη) προσεγγίσθηκε επανειλημμένως από ένα ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας Bear-F», δηλώνει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Αμυνας.

While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.



The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/LLPgwo2VXA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2026

Το Bear-F είναι ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου όταν το βρετανικό αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε αποστολή αποτροπής του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό.

Το ρωσικό αεροσκάφος «πέρασε σε χαμηλό ύψος και αναίτια κοντά στο αεροπλανοφόρο Prince of Wales και έριξε πολλές ηχοσημαδούρες σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροπλανοφόρο», αναφέρει στην ανακοίνωση ο εκπρόσωπος που χαρακτηρίζει τις κινήσεις αυτές «επικίνδυνες και μη επαγγελματικές».

Οι ηχοσημαδούρες είναι sonar που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση υποβρυχίων.

Κατά συνέπεια, το ρωσικό αεροσκάφος «αναχαιτίσθηκε και συνοδεύτηκε από δύο βρετανικά F-35 (...) μέχρι να εγκαταλείψει τη ζώνη».

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την αύξηση της έντασης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, η Συμμαχία έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της και την εποπτεία στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.

Τον Φεβρουάριο, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την αποστολή Arctic Sentry για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή αυτή, μία πρωτοβουλία που έχει επίσης ως στόχο να κατευνάσει τον Ντόναλντ Τραμπ και τις απαιτήσεις του.

Η παρουσία ρωσικών αεροσκαφών και πλοίων ανιχνεύεται συχνά, όπως τον Μάρτιο όταν νορβηγικά μαχητικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν επανειλημμένως για να ταυτοποιήσουν ρωσικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια άσκησης του ΝΑΤΟ στον Μεγάλο Νορβηγικό Βορρά

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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