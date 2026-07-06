ΚΚΕ: Τεράστιοι οι κίνδυνοι που δημιουργεί η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο

«Είτε έγινε με τεχνητή νοημοσύνη, είτε με ένα απλό e-mail, αυτό που αποδεικνύει το περιεχόμενο της συνομιλίας του συμβούλου του πρωθυπουργού, είναι οι τεράστιοι κίνδυνοι που δημιουργεί για την ασφάλεια του λαού μας η πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στο πλευρό του ΝΑΤΟ και του καθεστώτος Ζελένσκι, καθώς και ότι τους κινδύνους αυτούς η κυβέρνηση και τους γνωρίζει και τους αποδέχεται», σημειώνει σε σχόλιο του το ΚΚΕ για το βίντεο με τις συνομιλίες του Θάνου Ντόκου.

«Γι’ αυτή την ουσία δεν μιλούν, τρεις μέρες τώρα, ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει την πρώτη και βασική ευθύνη, ούτε η βολική ευρωατλαντική αντιπολίτευση, που της παρέχει -και με αυτόν τον τρόπο- πολύτιμη στήριξη», καταλήγει ο Περισσός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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