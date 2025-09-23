Βίντεο από την εκτέλεση τριών Παλαιστίνιων από τη Χαμάς, στους δρόμους της Γάζας, έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις εικόνες, τις οποίες έχουν επιβεβαιώσει το BBC και το Reuters, φαίνονται τουλάχιστον πέντε ένοπλοι μασκοφόροι δίπλα σε τρεις Παλαιστινίους που είναι γονατισμένοι στο έδαφος με δεμένα τα μάτια τους, ενώ το σκηνικό παρακολουθεί πλήθος κόσμου, ακόμη και παιδιά.

Ένας από τους ένοπλους άνδρες ακούγεται να λέει: «Η θανατική ποινή έχει αποφασιστεί για όλους τους συνεργάτες (του Ισραήλ)».

Στις εικόνες που δεν φαίνονται στο βίντεο, καθώς έχουν κοπεί λόγω της σκληρότητάς τους, από τον κόσμο ακούγοντας επευφημίες πριν οι τρεις άνδρες σπρωχθούν στο έδαφος και πυροβοληθούν επανειλημμένως στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Στη συνέχεια, ακούγεται το πλήθος να επευφημεί τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς, τις Ταξιαρχίες Κασάμ.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος υπηρεσίας ασφαλείας που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς ανέφερε ότι οι εκτελέσεις έγιναν την Κυριακή από την «Κοινή Αίθουσα Επιχειρήσεων της Παλαιστινιακής Αντίστασης», και οι τρεις Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν με την κατηγορία πως συνεργάζονταν με το Ισραήλ.

Το BBC επιβεβαίωσε ότι ο τόπος των εκτελέσεων ήταν ένας δρόμος έξω από το νοσοκομείο Σίφα στο κέντρο της πόλης της Γάζας, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ.

