Η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι έλαβε αναφορά από πλοίο για έναν παφλασμό και για ήχο έκρηξης κοντά στη θέση του 120 ναυτικά μίλια (222 χλμ.) ανατολικά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης.

Σύμφωνα με την UKMTO, τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του προς το επόμενο λιμάνι.



Πηγή: skai.gr

