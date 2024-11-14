Σήμερα είναι τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου Γ' ο οποίος κλείνει αισίως τα 76. Ούτε όμως για τον ίδιο, ούτε για τη χώρα είναι αργία καθώς παραδοσιακά τα επίσημα γενέθλια του εκάστοτε μονάρχη γιορτάζονται τον Ιούνιο. Πρόκειται για μια παράδοση που καθιέρωσε ο βασιλιάς Γεώργιος Β' το 1784 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα για έναν απλό λόγο: τον καιρό του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι θερμότερος και πιο «φιλικός» από οποιαδήποτε άλλη εποχή στην Γηραιά Αλβιώνα και συνεπώς είναι πιο εύκολες και ευχάριστες οι γιορταστικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Έτσι ως εργάσιμη μέρα, σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος θα εγκαινιάσει δύο μεγάλα κέντρα «πλεονάζοντος φαγητού». Πρόκειται για το πρόγραμμα Coronation Food Project, μια δική του πρωτοβουλία, που στοχεύει στη συγκέντρωση τροφίμων που θα πετιόταν και τώρα τα δωρίζουν κυρίως σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία της εστίασης. Τα προϊόντα αυτά αργότερα διανέμονται σε τράπεζες τροφίμων, σχολεία, κοινοτικά κέντρα και άπορους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πέρυσι τέτοια εποχή με στόχο από την μια να γίνεται καλύτερη χρήση των τροφίμων και από την άλλη να επωφελούνται ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας. Υπολογίζεται πως μέχρι σήμερα έχουν εξοικονομηθεί 2,2 εκατομμύρια γεύματα που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν καταλήξει στους κάδους των απορριμμάτων.

Αναφορικά με την υγεία του, σύμφωνα με το παλάτι, ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, αλλά ο ίδιος επιθυμεί να επικεντρώνεται, όσο του επιτρέπουν οι συνθήκες, στη δουλειά του. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως από την καινούργια χρονιά, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, επιθυμεί να ακολουθήσει πλήρως τόσα το πρόγραμμα των ταξιδιών του στο εξωτερικό όσο και τις άλλες καθημερινές του υποχρεώσεις.

Ο Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος όπως είναι ολόκληρο το όνομα του δεν είναι μόνο ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και 14 ακόμη κρατών της Κοινοπολιτείας. Κατέχει επίσης τον τίτλο του Υπέρτατου Κυβερνήτη της Εκκλησίας της Αγγλίας. Αν και πρόκειται κυρίως για εθιμοτυπική θέση, χωρίς ουσιαστική εξουσία, ο Υπέρτατος Κυβερνήτης είναι αυτός που επίσημα διορίζει υψηλόβαθμα μέλη της εκκλησίας αφού όμως πρώτα συμβουλευτεί τον πρωθυπουργό της χώρας ο οποίος με τη σειρά του δέχεται εισηγήσεις από τα υψηλόβαθμα στελέχη του κλήρου. Ο Βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 αμέσως μετά το θάνατο της μητέρας του, της μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της βασίλισσας Ελισάβετ. Στις 5 Φεβρουαρίου του 2024 τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο βασιλιάς διαγνώστηκε με μορφή καρκίνου μια εβδομάδα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί. Από τότε ασκεί τα καθήκοντα του μερικώς.

