Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νωρίς σήμερα το πρωί αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Βηρυτού που ελέγχονται από την Χεζμπολάχ για τρίτη συναπτή ημέρα πλήττοντας τοποθεσίες στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, έπειτα από μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών.

Στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από τη Βηρυτό καθώς συνεχίζονταν οι βομβαρδισμοί, ενώ τα πλήγματα έφθασαν και την περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο, όπου στη διάρκεια της νύχτας αεροπορικές επιδρομές και πυρά από δυνάμεις πυροβολικού προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και συγκροτήματα κατοικιών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τις πόλεις Μπαζούριεχ και Τζουμαϊτζίμαχ, μετέδωσε το πρακτορείο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση από αέρος και εδάφους κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στα τέλη Σεπτεμβρίου έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο διασυνοριακών συγκρούσεων ταυτόχρονα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι λιβανικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αριθμό θυμάτων από τα σημερινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν εκκενωθεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.365 ανθρώπους και έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό 14.344 ανά τον Λίβανο από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Αλί Χασάν Χαλίλ, ο πολιτικός σύμβουλος του προέδρου της βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι δήλωσε χθες ότι Λιβανέζοι διαπραγματευτές κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Έιμος Χόκστιν για το πλαίσιο μιας συμφωνίας εκεχειρίας.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα χθες το απόγευμα ο Χαλίλ δήλωσε ότι η πρόταση αυτή μεταφέρθηκε στην ισραηλινή πλευρά μέσω του Χόκστιν παρότι ο Λίβανος δεν έλαβε κάποια απάντηση ή προτάσεις για τροποποιήσεις από το Ισραήλ.

Ο ίδιος είπε ότι κάθε πιθανή συμφωνία θα πρέπει απαραιτήτως να βασίζεται στο Ψήφισμα 1701 των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε το 2006, ώστε ο στρατός του Λιβάνου να μπορέσει να διατηρήσει την περιοχή στο νότιο σύνορο της χώρας με το Ισραήλ χωρίς όπλα ή ένοπλο προσωπικό πέραν εκείνων του λιβανέζικου κράτους.

Ο Χαλίλ είπε ότι ο Λίβανος δεν διαφωνεί με την αμερικανική ή γαλλική συμμετοχή στην επιτήρηση της συμμόρφωσης με την εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.