Ο Δούκας της Υόρκης έχει αποκοπεί οικονομικά από τον αδελφό του, βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με μια ενημερωμένη βασιλική βιογραφία.

Ο πρίγκιπας Andrew βρισκόταν υπό οικονομική πίεση για το κόστος λειτουργίας του σπιτιού του 30 δωματίων στο Royal Lodge στο Windsor.

Αλλά τώρα υποστηρίζεται από τον βασιλικό συγγραφέα Ρόμπερτ Χάρντμαν ότι ο βασιλιάς αποφάσισε να σταματήσει να πληρώνει για την ασφάλεια στο σπίτι του πρίγκιπα Άντριου ή να παράσχει ένα προσωπικό επίδομα. Μαζί, αυτά τα έξοδα πιστεύεται ότι ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τους ισχυρισμούς του βιβλίου, τους οποίους κυκλοφόρησε η Daily Mail.

Η αξίωση για τη διακοπή του εισοδήματος του πρίγκιπα Andrew έρχεται σε μια ενημερωμένη έκδοση της βιογραφίας του βασιλιά Καρόλου, γραμμένη από τον βασιλικό συγγραφέα Ρόμπερτ Χάρντμαν.

Λέει ότι ο Keeper of the Privy Purse, ο οποίος φροντίζει τα βασιλικά οικονομικά, έχει λάβει εντολή να τερματίσει το προσωπικό επίδομα και τις πληρωμές ασφάλειας για τον πρίγκιπα Andrew.

Είχε ήδη αναφερθεί από το BBC ότι ο βασιλιάς δεν ήταν διατεθειμένος να επιδοτήσει επ' αόριστον τον πρίγκιπα Andrew, αλλά αυτό υποδηλώνει ότι έχει ληφθεί τώρα τελική απόφαση να σταματήσει η χρηματοδότηση.

Ο πρίγκιπας, ο οποίος δεν έχει πλέον επίσημο εκπρόσωπο, μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς για απώλεια αυτής της χρηματοδότησης.

Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να βρει τον δικό του τρόπο να πληρώσει τη συντήρηση και την ασφάλεια του Royal Lodge, ενός διατηρητέου κτιρίου του 19ου αιώνα στο Windsor. Πιστεύεται ότι θα υπήρχε υψηλό κόστος για τη συντήρηση του μεγάλου ακινήτου, το οποίο είναι μισθωμένο από το Crown Estate.

Αυτή η οικονομική πίεση στον πρίγκιπα έρχεται μετά την κυκλοφορία δύο ξεχωριστών ταινιών φέτος - που έγιναν από το Netflix και την Amazon - σχετικά με τη συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019, στην οποία ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον σεξουαλικό δράστη των ΗΠΑ Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας παραιτήθηκε από εργαζόμενος βασιλικός και αργότερα έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές του προστάξεις και αποσύρθηκε σε ιδιωτική ζωή στο Royal Lodge. Ένας σχολιαστής τον περιέγραψε ως «αποβασιλικό».

Αν και τώρα λέγεται ότι ο Βασιλιάς αναλαμβάνει δράση για τη χρηματοδότηση, πηγές είχαν προηγουμένως προτείνει ότι αυτό ήταν μέρος μιας πιο μακροπρόθεσμης ερώτησης, που χρονολογείται πριν από τη βασιλεία του Βασιλιά, σχετικά με τη διευθέτηση της μελλοντικής διαμονής και των οικονομικών του 64χρονου πρίγκιπα Άντριου.

Αντί για το εκτεταμένο σπίτι στο Royal Lodge, όπου προηγουμένως έμενε η Βασίλισσα Ελισάβετ, έχει προταθεί ότι ο πρίγκιπας θα μπορούσε να μετακομίσει στο μικρότερο Frogmore Cottage, που κάποτε διέμεναν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, καθώς θα είχε πολύ χαμηλότερο κόστος συντήρησης και ασφάλειας.

Το Frogmore Cottage μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του μονάρχη, ενώ το Royal Lodge παραμένει ένα μισθωμένο ακίνητο, που λειτουργεί ανεξάρτητα από το Crown Estate, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλους εμπορικούς σκοπούς.

Αλλά ο πρίγκιπας έχει τη δική του προσωπική μίσθωση στο Royal Lodge, η οποία διαρκεί μέχρι το 2078, και αν μπορεί να πληρώσει με τον δικό του τρόπο, μπορεί να παραμείνει στο σπίτι, το οποίο έχει μοιραστεί με την πρώην σύζυγό του Σάρα.

Γιατί δεν μετακομίζει ο πρίγκιπας Άντριου

Ο πρίγκιπας πλήρωσε σημαντικά ποσά προκαταβολικά όταν ανέλαβε τη μίσθωση για τη Royal Lodge το 2003, πράγμα που σημαίνει χαμηλότερο κόστος για αυτόν μακροπρόθεσμα, καθιστώντας μικρότερο το κίνητρο να φύγει τώρα.

Το σπίτι χρειαζόταν ανακαίνιση και ανέλαβε τις αρχικές επισκευές άνω των 7,5 εκατομμυρίων λιρών. Υπήρχε, επίσης μια εφάπαξ πληρωμή 2,5 εκατομμυρίων λιρών ως τρόπος εξαγοράς του ετήσιου ενοικίου.

Έκανε, επίσης, εφάπαξ πληρωμή 1 εκατομμυρίου λιρών στους ιδιοκτήτες του, το Crown Estate, σύμφωνα με έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου.

Υπήρχε, όμως, μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία εάν έφευγε από το σπίτι εντός 25 ετών από την έναρξη της μίσθωσης, θα λάμβανε αποζημίωση για την αρχική του πληρωμή για επισκευές - με το ποσό αυτό να συρρικνώνεται κάθε χρόνο.

Με λιγότερο από τέσσερα χρόνια να απομένουν σε αυτή τη συμφωνία, δεν θα άντεχε να ανακτήσει μεγάλο μέρος των 7,5 εκατομμυρίων λιρών που ξόδεψε για την ανακαίνιση του σπιτιού - ένα ακόμη κίνητρο για να μην εγκαταλείψει τη μίσθωση.

Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά κόστη ασφάλειας και συντήρησης - και τα βιβλία του Ρόμπερτ Χάρντμαν λένε ότι ο Βασιλιάς δεν θα εισπράττει πλέον τους λογαριασμούς.

Επικαλείται μια πηγή που είπε: «Ο δούκας δεν είναι πλέον οικονομικό βάρος για τον βασιλιά».

Πηγή: skai.gr

