Η Ουκρανία λέει ότι οι δυνάμεις της ελέγχουν πλήρως το Κουπιάνσκ, διαψεύδει τη ρωσική προώθηση

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε την Πέμπτη ότι τα στρατεύματά του έχουν τον πλήρη έλεγχο της βορειοανατολικής ουκρανικής πόλης Κουπιάνσκ και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σταμάτησαν τη ρωσική προέλαση προς τον σιδηροδρομικό κόμβο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βιτάλι Γκάντσεφ, αξιωματούχος της Μόσχας, υποστήριξε σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνταν στα περίχωρα της πόλης.

Σημειώνεται ότι η Κουπιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα κατά τις πρώτες ημέρες της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί η Ρωσία την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πόλη ανακαταλήφθηκε από τα ουκρανικά στρατεύματα σε μια αντεπίθεση μήνες αργότερα. Τους τελευταίους μήνες, η περιοχή βιώνει μια έξαρση της δραστηριότητας των ρωσικών δυνάμεων.

