Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας εξήρε την Τετάρτη τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τους φόβους ότι μπορεί να χάσει το ενδιαφέρον του για την εξεύρεση μιας διευθέτησης που να είναι αποδεκτή από το Κίεβο.

Σε συνέντευξή της στο Politico μετά τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διάσκεψη για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, η Ιβέτ Κούπερ αρνήθηκε ότι η απρόβλεπτη φύση του Τραμπ δυσκολεύει τη δουλειά της.

«Στην πραγματικότητα, μόνο χάρη στο έργο που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και το αμερικανικό σύστημα έχουμε φτάσει στην εκεχειρία στη Γάζα», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παράλληλα απέδωσε τα εύσημα σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Τα σχόλιά της ήρθαν μετά την επίθεση του Τραμπ στις προσπάθειες των Ευρωπαίων ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας σε συνέντευξή του στο Politico: «Μιλούν, αλλά δεν παράγουν, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα».

Ο Τραμπ απηύθυνε εκ νέο έκκληση προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές, εντείνοντας την πίεση στον πρόεδρο Βολοντόμιρ Ζελένσκι, καθώς επιδιώκει να γυρίσει σελίδα σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς.

Η Κούπερ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ σοβαρές» για την επίτευξη προόδου στις τρέχουσες ειρηνευτικές συνομιλίες, μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα.

«Το έργο που κάνουν οι ΗΠΑ για την επιδίωξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας είναι εξαιρετικά σημαντικό, και το έργο που κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό», πρόσθεσε.

Η Κούπερ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεισφέρουν στις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ένα βασικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί δύσκολο να συγκεκριμενοποιηθεί.



«Δεν μπορεί να είναι απλώς μια συμφωνία στην οποία ο Πούτιν μπορεί απλώς να σταματήσει (τον πόλεμο) και μετά να επιστρέψει, και νομίζω ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς ως προς αυτό», είπε.

Η σφοδρή επίθεση του Τραμπ εναντίον των Ευρωπαίων ηγετών — τους οποίους χαρακτήρισε «αδύναμους» και προεδρεύοντες «εθνών σε αποσύνθεση» λόγω της μαζικής μετανάστευσης — δεν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεών της την Τετάρτη, οι οποίες περιελάμβαναν συνομιλίες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ και τον Βέλγο Υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, διευκρίνισε η Κούπερ.

