Νέο ουκρανικό πλήγμα σε πλοίο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με ναυτικά drone το πλοίο Dashan που φέρεται να ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας

Τάνκερ

Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν και έθεσαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη το τάνκερ Dashan, το οποίο ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο», καθώς έπλεε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα με κατεύθυνση το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέφερε ότι το Dashan που έφερε σημαία Κομόρων, κινούνταν με μέγιστη ταχύτητα και με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες του, όταν ισχυρές εκρήξεις έπληξαν την πρύμνη του, προκαλώντας του «σοβαρές ζημιές». 

