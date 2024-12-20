Ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας Μάρτσιν Ρομανόφσκι ζήτησε και έλαβε πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία σύμφωνα τόσο με τους ουγγρικούς νόμους, όσο και με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης του (πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ) Τουσκ έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία η πολωνική κυβέρνηση περιφρονεί τις αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου της και χρησιμοποιεί την ποινική νομοθεσία ως εργαλείο εναντίον πολιτικών αντιπάλων», υποστήριξε σχετικά με την απόφαση ο Γκέργκελι Γκούλιας.

Οι αρχές της Πολωνίας προχώρησαν στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Μάρτσιν Ρομανόφσκι προχθές Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον κ. Λεβαντόφσκι, ο πρώην υπουργός επιχειρηματολόγησε στην αίτηση ασύλου που υπέβαλε πως η έρευνα σε βάρος του από την πολωνική εισαγγελία έχει πολιτικό ελατήριο.

Σημείωσε επίσης πως δεν μπορεί να αναμένει δίκαιη δίκη στην Πολωνία και οι ουγγρικές αρχές έκαναν δεκτό το αίτημα διότι «τα δικαιώματα και οι ελευθερίες» του κ. Ρομανόφσκι απειλούνταν στην πατρίδα του.

Αντιδρά η Πολωνία και καλεί τον Ούγγρο πρέσβη - «Εχθρική πράξη»

Αντιδρώντας μέσω X, ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι τόνισε πως οι ενέργειες της Ουγγαρίας εκλαμβάνονται στη Βαρσοβία ως «εχθρική ενέργεια έναντι της Πολωνίας και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, το πολωνικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε πως θα καλέσει τον Ούγγρο πρέσβη για εξηγήσεις.

«Εάν η Ουγγαρία δεν εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η Πολωνία θα ζητήσει επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία κατά της Ουγγαρίας», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση.

Για τι κατηγορείται ο Ρομανόφσκι

Σημειώνεται πως σε βάρος του Μάρτσιν Ρομανόφσκι διενεργούνται έρευνες για 11 υποθέσεις, κατηγορείται μεταξύ άλλων για σύσταση και συμμορία.

Φέρεται να παροχέτευε μεγάλα ποσά από ταμείο ενίσχυσης θυμάτων εγκλημάτων σε έργα που θεωρείτο πως θα ωφελούσαν το PiS από τον τότε προϊστάμενό του, τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιεφ Ζόμπρο.

Ο κ. Ρομανόφσκι, που είχε συλληφθεί για βραχύ χρονικό διάστημα τον Ιούλιο, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Αφέθηκε ελεύθερος μερικά 24ωρα αφού τέθηκε υπό κράτηση καθώς επιχειρηματολόγησε πως έχει ασυλία διότι είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).

Όμως υπήρξε άρση της ασυλίας του τον Οκτώβριο και πολωνικό δικαστήριο διέταξε να συλληφθεί εκ νέου την 9η Δεκεμβρίου — πλην όμως ο ενδιαφερόμενος αποδείχθηκε αδύνατο να εντοπιστεί.

Το εθνικιστικό, συντηρητικό κόμμα PiS κυβέρνησε την Πολωνία από το 2015 ως το 2023. Είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

