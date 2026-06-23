«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υποχρεωμένες να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο» επέμεινε την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκάι.



«Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες των συνεχιζόμενων επιθέσεων από την σιωνιστική οντότητα στον Λίβανο» ανέφερε.



«Η υποχρέωση τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προηγούμενων και των τρεχουσών διευθετήσεων… Η δέσμευση των ΗΠΑ είναι σαφής, και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη σιωνιστική οντότητα να συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο», πρόσθεσε.

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Ο Μπαγκάι χαρακτήρισε τη σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ ως «πολύ περίπλοκο ζήτημα», αλλά πρόσθεσε ότι «οι τελικές διευθετήσεις» θα επιτευχθούν «τις επόμενες ημέρες».

«Το Ιράν θα δαπανήσει τα αποδεσμευμένα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία όπως κρίνει κατάλληλο» σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών γεωργικών προϊόντων.

«Δεν υπάρχουν σαφή σχέδια για επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-IAEA) να επισκεφθούν τις κατεστραμμένες ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν» επανέλαβε το πρωί από την Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Διευκρίνισε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία δεν συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου συνομιλιών.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουν εάν θα αλλάξουν την προσέγγισή τους απέναντι στο Ιράν» δήλωσε αιχμηρά ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.



Ο Εσμαΐλ Μπαγκάι ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι οι ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν μια «ανεύθυνη» προσέγγιση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκαμψης. Είπε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη τήρησαν επίσης μια ακατάλληλη στάση κατά τη διάρκεια των δύο πολέμων εναντίον του Ιράν.



Ο Μπαγκάι σημείωσε ότι τώρα εναπόκειται στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποφασίσουν εάν θα αλλάξουν τη συμπεριφορά και τη θέση τους απέναντι στο Ιράν.



Πηγή: skai.gr

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