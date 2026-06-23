Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με μπογιά έξω του σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά

Του Μάκη Συνοδινού

Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από την οικία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, Χαρδαλιά».

Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή.

Την κόντρα πυροδότησε και η άρνηση του περιφερειάρχη να ανοίξει διάλογος για τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Κυρανάκης: Αναμένουμε άμεση καταδίκη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

» Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

» Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».

Πηγή: skai.gr

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