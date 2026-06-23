Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.479,58 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,86%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,10%), της Coca Cola HBC (+1,32%) και του ΟΛΠ (+1,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-2,61%), της Viohalco (-1,60%), της Alpha Bank (-1,59%) και της Εθνικής (-1,43%).

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 56 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(+6,67%) και Δρομέας (+3,57%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Cenergy (-4,50%) και CNL Capital (-3,13%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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