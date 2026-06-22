Και επίσημα υποψήφιος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ ο Άντι Μπέρναμ

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών και του πρωθυπουργικού θώκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη Βρετανία, λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησής του.

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Ο Κιρ πρόσφερε πολλά στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα. Θα συμμετάσχω ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία, και αυτό ακριβώς θα έχει. Καθώς προχωράμε, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεργαστούμε για να επαναφέρουμε τη χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται.

Ο κόσμος θέλει να δει πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, στο κόστος διαβίωσης, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη στέγαση και στις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων.

Το Εργατικό Κόμμα ήταν πάντα στο αποκορύφωμά του όταν κοιτούσε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε από εδώ και πέρα και θα φροντίσουμε ώστε αυτή η μετάβαση να αποτελέσει μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας».

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Δεν θα είναι υποψήφιος ο Γουές Στρίτινγκ - Στηρίζει τον Μπέρναμ

Εξάλλου, ο Γουές Στρίτινγκ, που είχε παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Υγείας μετά την ήττα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές στις αρχές Μαΐου, προαναγγέλλοντας δική του υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, ανακοίνωσε σήμερα ότι στηρίζει τον Άντι Μπέρναμ.

Ο Στρίτινγκ παραιτήθηκε μετά τη συντριβή των Εργατικών και την ενίσχυση του Νάιτζελ Φάρατζ. Τότε είχε δηλώσει πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ ενώ το Σάββατο 16/5 είχε ανακοινώσει πως θα διεκδικήσει τη θέση του απερχομένου πρωθυπουργού, κάτι που σήμερα ανακάλεσε.

Για την ώρα, φαίνεται πως ο Μπέρναμ δεν έχει αντίπαλο.

Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρμπαν, τον οποίον υποστηρίζουν πολλά στελέχη του Εργατικού Κόμματος για την ηγεσία, έγινε φαβορί αφότου εξελέγη βουλευτής στις επαναληπτικές εκλογές του Μέικερφιλντ, κερδίζοντας το Reform UK, το οποίο ήρθε δεύτερο αλλά με διαφορά μεγαλύτερη των 9.000 ψήφων.

Η νίκη αυτή επέτρεψε στον απερχόμενο δήμαρχο του Μάντσεστερ να αυξήσει το ποσοστό των Εργατικών από 45% στις γενικές εκλογές του 2024 σε σχεδόν 55%.

Πέρα από τους αριθμούς, η νίκη του Μπέρναμ διασφάλισε ότι ξεπέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διεκδίκηση της ηγεσίας, καθώς όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να είναι εν ενεργεία βουλευτές.

Οπαδός της Έβερτον και λάτρης της indie μουσικής

Γεννημένος στο Λίβερπουλ το 1970, ο Μπέρναμ μεγάλωσε στο Κάλτσεθ, ένα ήσυχο χωριό στα προάστια του Τσεσάιρ, κοντά στο Γουόρινγκτον. Ο πατέρας του, μηχανικός στην τηλεπικοινωνιακή εταιρεία BT, και η μητέρα του, ρεσεψιονίστ σε ιατρείο, ήταν και οι δύο φανατικοί υποστηρικτές των Εργατικών, με αποτέλεσμα να αναπτύξει από νωρίς ενδιαφέρον για την πολιτική.

Ο Μπέρναμ έχει περιγράψει πώς εμπνεύστηκε να ενταχθεί στο Εργατικό Κόμμα σε ηλικία 14 ετών, όταν συγκινήθηκε από την τηλεοπτική δραματική σειρά του BBC "Boys from the Blackstuff", η οποία πραγματευόταν τη ζωή των ανέργων στο Λίβερπουλ.

Πιστός οπαδός της Έβερτον σε όλη του τη ζωή, οι φίλοι του θυμούνται τον Μπέρναμ ως ένα ανταγωνιστικό παιδί, τρελαμένο με τα σπορ, που έπαιζε σε ομάδα κρίκετ του σχολείου του Λάνκασιρ.

Στο σχολείο, ένα τοπικό ρωμαιοκαθολικό γυμνάσιο-λύκειο, ο καθηγητής του των Αγγλικών θυμάται πώς έθεσε υποψηφιότητα με τους Εργατικούς σε εικονικές εκλογές – και κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία. Ο Μπέρναμ και τα δύο αδέλφια του ήταν οι πρώτοι από την οικογένειά τους που πήγαν στο πανεπιστήμιο, με τον Άντι να σπουδάζει Αγγλική Φιλολογία στο Κέιμπριτζ.

Στο βιβλίο του "Head North", ο Μπέρναμ έγραψε ότι στο πανεπιστήμιο «δυσκολευόταν να νιώσει μέρος του συνόλου» και ένιωθε ότι δεν είχε θέση εκεί. Ωστόσο, ο ίδιος -που είναι μεγάλος θαυμαστής συγκροτημάτων της βόρειας indie σκηνής, όπως οι The Smiths και οι The Stone Roses - δήλωσε ότι το «αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τη μουσική του Μάντσεστερ τού έδωσε ταυτότητα και πλεονέκτημα».

Τα πρώτα βήματα στην πολιτική

Μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη δημοσιογραφία, εργαζόμενος σε κλαδικά περιοδικά όπως το Tank World και το Passenger World Management.

Στις αρχές της δεκαετίας των 20 ετών του, έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα στην πολιτική, δουλεύοντας ως ερευνητής για την αείμνηστη Τέσα Τζόουελ (Tessa Jowell) —την τότε βουλευτή των περιφερειών Ντάλιτς και Γουέστ Νόργουντ - η οποία μετέπειτα διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του Τόνι Μπλερ (Tony Blair) και του Γκόρντον Μπράουν (Gordon Brown).

Παρά τη μετέπειτα περιφρόνησή του για την πολιτική σκηνή του Γουέστμινστερ, ο Μπέρναμ ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της ιεραρχίας. Έγινε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, Κρις Σμιθ (Chris Smith), προτού εκλεγεί το 2001 βουλευτής της γενέτειράς του, του Λι, στο Μάντσεστερ.

Αρχικά υπηρέτησε ως υφυπουργός υπό τον Μπλερ, αλλά εντάχθηκε στο υπουργικό συμβούλιο επί πρωθυπουργίας Μπράουν, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και, στη συνέχεια, Υπουργού Πολιτισμού και Υπουργού Υγείας. Ήταν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού που ο Μπέρναμ αποδοκιμάστηκε έντονα σε μια επιμνημόσυνη δέηση για τη συμπλήρωση 20 ετών από την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Ενενήντα επτά οπαδοί του Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή στο στάδιο το 1989.

Οι αποδοκιμασίες ώθησαν τον Μπέρναμ να θέσει το ζήτημα στο υπουργικό συμβούλιο, συμβάλλοντας στην έναρξη μιας δεύτερης έρευνας για την τραγωδία. Το 2010, μετά την παραίτηση του Μπράουν λόγω της εκλογικής ήττας των Εργατικών, ο Μπέρναμ έθεσε υποψηφικότητα για την ηγεσία του κόμματος.

Κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των πέντε διεκδικητών, χάνοντας από τον Εντ Μίλιμπαντ, αλλά πέρασε τα επόμενα πέντε χρόνια ενισχύοντας τη δημοτικότητά του στη βάση του κόμματος. Το 2015 προσπάθησε ξανά, αλλά αυτή τη φορά ηττήθηκε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν (Jeremy Corbyn).

Οι επικριτές του Μπέρναμ τον έχουν χαρακτηρίσει «ανεμοδούρα», υποστηρίζοντας ότι οι απόψεις του αλλάζουν ανάλογα με τον «πολιτικό άνεμο» για να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Ως υποστηρικτής του ''Remain'' (Παραμονή) κατά το δημοψήφισμα για το Brexit, έχει εκφράσει την επιθυμία να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο ζει.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε πρόσφατα την πεποίθησή του ότι υπάρχει βάση για επανένταξη «μακροπρόθεσμα», δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει κάτι τέτοιο στις επαναληπτικές εκλογές του Μέικερφιλντ - μια περιοχή που ψήφισε μαζικά υπέρ του Brexit.

Υπηρέτησε ως σκιώδης υπουργός Εσωτερικών στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο του Κόρμπιν, παρόλο που θεωρούνταν ότι ανήκε στην κεντροδεξιά πτέρυγα των «μπλερικών» του κόμματος. Οι απόψεις του Μπέρναμ μετατοπίστηκαν σταδιακά προς τα αριστερά, υποστηρίζοντας την κρατικοποίηση του νερού και της ενέργειας.

Δεν ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παραιτήθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του Κόρμπιν το 2016. Αντίθετα, αποχώρησε το 2017 για να θέσει υποψηφιότητα ως ο πρώτος δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Ο Μπέρναμ κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό άνω του 60% και επανεξελέγη με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το 2021.

Ως δήμαρχος, απέσπασε θετικά σχόλια για τον ριζικό μετασχηματισμό του συγκοινωνιακού συστήματος της περιοχής.

Υπό την ηγεσία του, το Μάντσεστερ έγινε η πρώτη περιοχή εκτός Λονδίνου που επανέφερε τις υπηρεσίες λεωφορείων υπό δημόσιο έλεγχο, ενοποιώντας τις παράλληλα με άλλα μέσα μεταφοράς υπό το εμπορικό σήμα «Bee Network».

Άλλες τολμηρές δεσμεύσεις του περιλάμβαναν τον τερματισμό των αστέγων στην περιοχή έως το 2020 - αν και αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν κατηγόρησε τη συντηρητική κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη βόρεια Αγγλία με «περιφρόνηση» σχετικά με τους περιφερειακούς περιορισμούς του lockdown.

Αυτή η αντιπαράθεση του χάρισε το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά».

Πηγή: skai.gr

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