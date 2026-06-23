Δούκας: Να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα Προσφυγικά 

Να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

«Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ο Δήμος Αθηναίων είχε από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσει να ληφθούν από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών, που θα οδηγήσουν σε συναινετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων (με σεβασμό στην ιστορικότητά τους), την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σήμερα διαμένοντες σε αυτά.

Ζητήσαμε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών στην περιοχή. Επανέλαβα τη σχετική πρόταση πριν 10 μέρες. Όμως, η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης», αναφέρει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του και επισημαίνει:

«Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού. Ο χρόνος τελειώνει. Ας δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση».

Πηγή: skai.gr

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