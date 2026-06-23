«Μπλε Ώρες»: Το 10ο teaser της σειράς με 2 νέες ηρωίδες - Μια δυνατή ιστορία έρχεται στον ΣΚΑΪ

Δύο νέες ηρωίδες συστήνονται στο 10ο teaser της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ»: η Νίκη Λαζάρου και η Νανά Παράσχου.

Η Ευφροσύνη Κουτσουβέρη υποδύεται τη Νίκη Λαζάρου, κολλητή φίλη της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη), που εργάζεται στο all day bar της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα). Με σερί αποτυχημένων σχέσεων στο ενεργητικό της, ψάχνει τον έναν που θα στεριώσουν και θα κάνουν οικογένεια.

Η Χρυσή Κασιώτη υποδύεται τη Νανά Παράσχου, που δουλεύει στη ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο, στη Σκιάθο. Είναι η κόρη της οικονόμου της οικογένειας Αντωνιάδη.

Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Δείτε το teaser:

Πηγή: skai.gr

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