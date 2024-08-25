Μια γυναίκα 102 ετών, στρατιωτικός βετεράνος, έγινε η γηραιότερη skydiver της Βρετανίας.

Η Manette Baillie από το Benhall Green στο Suffolk, πήδηξε από αεροπλάνο πάνω από το Beccles την Κυριακή για να γιορτάσει τα γενέθλιά της και να συγκεντρώσει χρήματα για τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις, τις οποίες περιέγραψε ως «πολύ αγαπημένες».

Η Baillie, η οποία υπηρέτησε στη Γυναικεία Βασιλική Ναυτική Υπηρεσία (Wrens) στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είπε πριν από πηδήξει στο κενό: «Πρέπει πάντα να ψάχνετε για κάτι νέο. Ήμουν κάποτε παντρεμένη με έναν αλεξιπτωτιστή, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ skydiving η ίδια».

Η Baillie συγκέντρωσε περισσότερα από 11.793 ευρώ για την East Anglian Air Ambulance, Motor Neurone Disease Association και την τοπική της Λέσχη πρώην στρατιωτικών ''Benhall and Sternfield'', που λέει «είναι η καρδιά και η ψυχή της υπέροχης κοινότητάς μας και χρήζει σημαντικής ανακαίνισης».

'Whatever happens, don’t give up until you’re forced to'



Manette Baillie decided to mark her 102nd birthday by becoming the oldest person in Britain to jump out of a plane.



Read more: https://t.co/EtZUSGBZcT pic.twitter.com/6q8xLDZdjg — Sky News (@SkyNews) August 25, 2024

Τι δήλωσε πριν τη βουτιά στο κενό

Μιλώντας μετά το άλμα της, είπε στο Sky News : «Όταν άνοιξε η πόρτα σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να κάνω ή να πω τίποτα περισσότερο. Απλά πήδα.»

«Λοιπόν, υποθέτω ότι πήδηξα», πρόσθεσε, «Έκλεισα τα μάτια μου. Μου φάνηκε ότι ταξιδεύουμε με πολύ υψηλή ταχύτητα».

Η Baillie σκέφτηκε να κάνει sky-diving αφού άκουσε για τον 85χρονο πατέρα ενός φίλου που είχε κάνει ένα άλμα με αλεξίπτωτο. Μόλις προσγειώθηκε είπε: «Αν ένας 85χρονος μπορεί να το κάνει, μπορώ και εγώ».

Είπε στο BBC Radio 4: «Πραγματικά δεν φοβάμαι, δεν είναι καλό να φοβάσαι».

Είπε ότι το μυστικό της για μια μακρά και γεμάτη ζωή είναι «η κοινότητα, οι φίλοι και το να είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους σου».

«Να είσαι απασχολημένος, να ενδιαφέρεσαι για τα πάντα, να είσαι ευγενικός με τους γύρω σου και άφησέ τους να αποφασίσουν αν θα είναι ευγενικοί μαζί σου», πρόσθεσε. «Και μην ξεχάσεις να κάνεις πάρτι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπά κόκκινο η ανδρεναλίνη της Baillie. Εν όψει των 100ών γενεθλίων της, η Baillie, η οποία εξακολουθεί να οδηγεί τακτικά, έτρεξε μια Ferrari στο Silverstone, σημειώνοντας ταχύτητα 130 mph.

