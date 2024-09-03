Ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, αφού υποδέχθηκε στις αρχές Ιουλίου τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καλείται τώρα να τα βρει και με άλλον νέο συγκάτοικο: ένα σιβηριανό γατάκι που υιοθετήθηκε από τα παιδιά του επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο Λάρι, ο οποίος έχει ήδη γνωρίσει έξι πρωθυπουργούς, έφθασε στην Ντάουνινγκ Στριτ στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με μια αποστολή: να απαλλάξει το χώρο από τα τρωκτικά.

Έκτοτε όμως, ο 17χρονος «αρχιποντικοκυνηγός» έχει γίνει αληθινή ατραξιόν και ένας από τους διασημότερους γάτους στον κόσμο. Ο λογαριασμός του @Number10cat (όχι επίσημος) στο X έχει 900.000 ακολούθους.

Ο Λάρι, ο οποίος φημίζεται πως δεν έχει πολλή υπομονή με αυτούς που τολμούν να περιπλανηθούν στα εδάφη του, έχει ήδη απευθύνει μέσω του X μια προειδοποίηση στον νεοαφιχθέντα: «Το γατάκι θα ΔΙΝΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ στον Λάρι».

The kitten will REPORT to Larry the Cat. https://t.co/MD0gF3BYqM — Larry the Cat (@Number10cat) September 2, 2024

Το μήνυμα αυτό εστάλη όταν ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε πως η 13χρονη κόρη του παρέλαβε χθες, Δευτέρα, το σιβηριανό γατάκι. Η οικογένεια Στάρμερ είχε ήδη ένα γάτο, τον Τζότζο, και ο βρετανικός Τύπος ανησυχεί σήμερα για το πώς θα τα πάνε τα τρία αιλουροειδή.

«Το πρόβλημα που έχουμε, το οποίο υπήρχε ήδη για τον Τζότζο, είναι ότι η μοναδική πόρτα που επιτρέπει να βγει κανείς από το νέο διαμέρισμά μας είναι θωρακισμένη. Και συνεπώς είναι λίγο δύσκολο να της βάλουμε πορτάκι για γάτα», εξήγησε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο BBC.

Ο προκάτοχος του Κιρ Στάρμερ, ο Ρίσι Σούνακ, είχε την Νόβα, ένα θηλυκό σκύλο. Σύμφωνα με τις εκμυστηρεύσεις της συζύγου του, της Ακσάτα Μούρτι, η Νόβα και ο Λάρι είχαν «θυελλώδεις επαφές», όμως αυτός που «πήρε το πάνω χέρι» ήταν ο Λάρι.

Οι αρχές είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο του θανάτου του: αν το σχέδιο για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' έφερε την κωδική ονομασία «London Bridge», αυτό του γάτου βαφτίστηκε «Larry Bridges».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

