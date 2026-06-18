Γκαλιμπάφ: Το Ιράν κρατάει «το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Η Τεχεράνη έχει «το δάχτυλο στη σκανδάλη» εν μέσω συνεχιζόμενης δυσπιστίας προς τις ΗΠΑ, ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Η απαισιοδοξία και η δυσπιστία μου για την Αμερική είναι η μεγαλύτερη. Ακόμα κι αν η συμφωνία είναι οριστική και εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, εξακολουθεί να μην είναι καθόλου αξιόπιστη», δήλωσε σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

«Η απόσταση μεταξύ εμού και του πεδίου της διπλωματικής διαμάχης δεν είναι μακριά από το πεδίο της στρατιωτικής διαμάχης, και το χέρι μας είναι στη σκανδάλη», πρόσθεσε.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.