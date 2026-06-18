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Γκαλιμπάφ: Το Ιράν κρατάει «το δάχτυλο στη σκανδάλη»

«Ακόμα κι αν η συμφωνία είναι οριστική, εξακολουθεί να μην είναι καθόλου αξιόπιστη», δήλωσε σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim

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Γκαλιμπάφ

Η Τεχεράνη έχει «το δάχτυλο στη σκανδάλη» εν μέσω συνεχιζόμενης δυσπιστίας προς τις ΗΠΑ, ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Η απαισιοδοξία και η δυσπιστία μου για την Αμερική είναι η μεγαλύτερη. Ακόμα κι αν η συμφωνία είναι οριστική και εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, εξακολουθεί να μην είναι καθόλου αξιόπιστη», δήλωσε σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

«Η απόσταση μεταξύ εμού και του πεδίου της διπλωματικής διαμάχης δεν είναι μακριά από το πεδίο της στρατιωτικής διαμάχης, και το χέρι μας είναι στη σκανδάλη», πρόσθεσε.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν ΗΠΑ συμφωνία Κρίση στη Μέση Ανατολή Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
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