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Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ: Σε εκκρεμότητα οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία

Καθώς οι πρόεδροι των δύο πλευρών υπέγραψαν τη συμφωνία ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την πραγματοποίηση συνομιλιών την Παρασκευή στην Ελβετία

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Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί.

«Η συνάντηση της Παρασκευής είχε επιβεβαιωθεί μέχρι πριν από λίγες ώρες, αλλά όταν αποφασίστηκε ότι οι πρόεδροι των δύο πλευρών Ιράν και ΗΠΑ θα υπογράψουν τη συμφωνία, αποφασίστηκε να ανασταλεί προς το παρόν η εξέταση της συνάντησης της Παρασκευής», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ.

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Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε εξάλλου ότι η επίσημη υπογραφή του μνημονίου κατανόησης η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενεύη, ακυρώθηκε μετά την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας στις Βερσαλλίες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν ΗΠΑ συμφωνία Ελβετία Κρίση στη Μέση Ανατολή
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