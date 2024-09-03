Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιτίθεται στο Λονδίνο για το μερικό μπλόκο στις εξαγωγές όπλων

O Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε την Τρίτη την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αναστείλει ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια επαίσχυντη απόφαση που θα ενθαρρύνει μια γενοκτονική Χαμάς».



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο για να προστατεύσει και τους Βρετανούς ομήρους της Χαμάς και υποσχέθηκε ότι τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα την εμποδίσουν να κερδίσει τη σύγκρουση στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Ο Νετανιάχου έγραψε στο X:δεν θα αλλάξει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να νικήσει τη Χαμάς, μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση που δολοφόνησε άγρια 1200 ανθρώπους στις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 14 Βρετανών πολιτών».Και πρόσθεσε: «Η Χαμάς κρατά πάνω από 100 ομήρους, συμπεριλαμβανομένων 5 Βρετανών πολιτών. Αντί να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ, μιας φίλης δημοκρατίας που υπερασπίζεται τον εαυτό της ενάντια στη βαρβαρότητα, η λανθασμένη απόφαση της Βρετανίας απλά θα εμψυχώσει τη Χαμάς. Όπως η ηρωική στάση της Βρετανίας ενάντια στους Ναζί θεωρείται σήμερα ότι ήταν ζωτικής σημασίας για την υπεράσπιση του κοινού μας πολιτισμού, έτσι και η ιστορία θα κρίνει τη στάση του Ισραήλ ενάντια στη Χαμάς και τον άξονα τρόμου του Ιράν».«Με ή χωρίς βρετανικά όπλα,και θα εξασφαλίσει το κοινό μας μέλλον» διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.Οι παρατηρήσεις του δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα βαθύ διπλωματικό ρήγμα μεταξύ του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου, σχολιάζει ο Guardian, αν και η Βρετανία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να εξηγήσει την απόφαση ως προσεκτικά μελετημένη και δεν ισοδυναμεί με πλήρες εμπάργκο, πόσω μάλλον ένα βήμα που θα αποδυνάμωσε την ασφάλεια του Ισραήλ.Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου πίεση λόγω κατηγοριών στο εσωτερικό του Ισραήλ ότι η αδιαλλαξία του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός οδήγησε έμμεσα στον θάνατο έξι Ισραηλινών ομήρων στα χέρια της Χαμάς.

