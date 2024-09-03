«Ενώ εμείς μαχόμαστε για να πάμε μπροστά, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μας πάει πίσω, κυρίως σε μια εποχή στην οποία οι εργάτες δεν είχαν την ελευθερία να οργανωθούν», επεσήμανε η Kάμαλα Χάρις έχοντας στο πλευρό της εκπροσώπους των συνδικάτων των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

«Θα πάει φυλακή», φώναξε παρευρισκόμενος. «Τα δικαστήριο θα το χειριστούν αυτό, εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε τον Νοέμβριο», απάντησε η Χάρις σε ομιλία της στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια.

Με την ευκαιρία της Ημέρας των Εργαζομένων (Labor Day) η Χάρις επικεντρώθηκε στην προεκλογική ομιλία της στην υπεράσπιση της μεσαίας και της εργατικής τάξης, που θα ωφεληθεί, όπως είπε, περισσότερο από μια κυβέρνησή της παρά από μια επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Εν όψει της τηλεοπτικής αναμέτρησης μεταξύ Χάρις και Τραμπ στις 10 Σεπτεμβρίου, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπενθυμίζουν ότι τα « σεντούκια» των δύο υποψηφίων ξεχειλίζουν με σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια καθώς εισέρχονται στην τελική φάση της εκστρατείας του 2024.

