Βρετανία: Νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για νέους κάτω των 25 ετών

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία δημιουργεί ένα νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για νέους κάτω των 25 ετών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα στρατιωτικής εκπαίδευσης μικρής διάρκειας χωρίς την υποχρέωση μόνιμης κατάταξης.

Με αυτόν τον τρόπο θεωρείται πως θα ενισχυθεί η στελέχωση του στρατού και η ετοιμότητα της κοινωνίας απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές απειλές, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες για τη μελλοντική τους καριέρα.

Η διαδικασία στρατολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026 με μια μικρή ομάδα 150 ατόμων, ωστόσο φιλοδοξία είναι ο αριθμός αυτός να ξεπεράσει τελικά τους 1.000 συμμετέχοντες ετησίως. Αν και το πρόγραμμα θα είναι αμειβόμενο, οι αξιωματούχοι δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη το ύψος του μισθού.

Κύριος στόχος είναι η ενεργοποίηση της γενιάς Ζ, η οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό απρόθυμη να πολεμήσει για τη χώρα.

Ο Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα προσφέρει «απίστευτες δεξιότητες και εκπαίδευση», καλώντας τις οικογένειες να συζητήσουν αυτές τις ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των γιορτών. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του για μια «νέα εποχή» στην άμυνα, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας προσέγγισης που αφορά «ολόκληρη την κοινωνία» για την αποτροπή απειλών.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο βρετανικός στρατός επιχειρεί σε πολλαπλά μέτωπα παγκοσμίως, από αποστολές του ΝΑΤΟ στα ρωσικά σύνορα έως ειρηνευτικά προγράμματα του ΟΗΕ στην Αφρική, ενώ σχεδιάζει ακόμη και την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη εκεχειρία.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, η δομή του προγράμματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στον στρατό ξηράς θα έχει διάρκεια δύο ετών. Θα ξεκινά με μια βασική εκπαίδευση 13 εβδομάδων, μετά την οποία οι νεοσύλλεκτοι θα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο τομέα.

Στο πολεμικό ναυτικό προβλέπεται ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, το οποίο θα προσφέρει βασική εκπαίδευση για εργασία σε πλοία και ευρεία εμπειρία για διάφορες ναυτικές καριέρες.

Από την άλλη, στην πολεμική αεροπορία τα σχέδια είναι λιγότερο προχωρημένα, με πηγές να αναφέρουν ότι η RAF βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης επιλογών.

Η ανακοίνωση του προγράμματος προκάλεσε την αντίδραση των Συντηρητικών. Ο σκιώδης υπουργός άμυνας, Τζέιμς Κάρτλιτζ, κατηγόρησε την κυβέρνηση των Εργατικών για επικοινωνιακά τεχνάσματα.

«Ένα πρόγραμμα με μόλις 150 συμμετέχοντες είναι οριακά πιλοτικό, όχι η απάντηση "ολόκληρης της κοινωνίας" που ισχυρίζονται», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι «μικροσκοπικοί αριθμοί» δεν ενισχύουν την ετοιμότητα της χώρας για πόλεμο.

Ο Λόρδος Ρίτσαρντ Ντάνατ, πρώην αρχηγός του στρατού, μιλώντας στο BBC, εκτίμησε ότι το πρόγραμμα θα έχει οριακό αντίκτυπο ως προς τη ρωσική απειλή, αλλά θα βοηθήσει «λίγο» στη στρατολόγηση και θα εκθέσει νέους ανθρώπους στην πειθαρχία των ενόπλων δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία έρχεται στον απόηχο επαναλαμβανόμενων προειδοποιήσεων από ανώτατους αξιωματούχους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι απροετοίμαστο για πόλεμο.

Ο στρατηγός Σερ Πάτρικ Σάντερς, πρώην αρχηγός του βρετανικού στρατού, δήλωσε πέρυσι ότι η χώρα πρέπει να εκπαιδεύσει πολίτες ενόψει της ρωσικής επιθετικότητας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν εννοούσε την υποχρεωτική στράτευση.

Παρομοίως, ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας, Πτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, προειδοποίησε πρόσφατα ότι περισσότεροι Βρετανοί πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν.

Η στρατηγική αναθεώρηση άμυνας, που αποτελεί τον οδικό χάρτη για το μέλλον των ενόπλων δυνάμεων, συνέστησε νωρίτερα φέτος ταχύτερες και πιο ευέλικτες επιλογές στρατολόγησης και την υιοθέτηση μιας παλλαϊκής προσέγγισης στην άμυνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.