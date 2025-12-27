Το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής: Ο Ζελένσκι ζητά συμφωνία, ο Τραμπ κρατά το κλειδί, ο Πούτιν παρακολουθεί

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής εισβολής, αν και οι τελευταίες δηλώσεις από τη Μόσχα δημιουργούν αμφιβολίες για το πόσο κοντά βρίσκεται πραγματικά η τελική συμφωνία, όπως σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι θα συζητήσει ευαίσθητα θέματα με τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 3 μ.μ. τοπική ώρα στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Τραμπ (σ.σ. 22:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι σκοπεύει να βελτιώσει τις συμφωνίες του Κιέβου με τις ΗΠΑ στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ενδεχομένως ήδη από τις συζητήσεις της Κυριακής, ενώ το σχέδιο ειρήνης των 20 σημείων θα απαιτήσει στη συνέχεια την έγκριση της Ρωσίας και της Ευρώπης.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι- και, ξεχωριστά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - θα έρθουν στις ΗΠΑ για να τον συναντήσουν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο Politico. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι έχει δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Τραμπ: O Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Ζελένσκι. «Οπότε θα δούμε τι έχει».

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η συμφωνία-πλαίσιο της χώρας του με τις ΗΠΑ είναι «σχεδόν έτοιμη» και ότι η υπογραφή της θα εξαρτηθεί από τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι οι συνομιλίες με τους δύο ηγέτες «θα πάνε καλά».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήθελε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να είναι παρόντες διαδικτυακά κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή πραγματοποίησε μια σειρά τηλεφωνικών επαφών με βασικούς συμμάχους, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει το Σάββατο σε τηλεφωνική επικοιννία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Reuters.

«Όλοι στην Ευρώπη πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, της ανεξαρτησίας των κρατών μας και της ειρήνης στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο X μετά τη συνομιλία του με τον Μερτς.

Το ευρύτερο σχέδιο ειρήνης των 20 σημείων - το οποίο ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «έτοιμο κατά 90%» - δεν μπορεί να υπογραφεί χωρίς τη Ρωσία και την Ευρώπη, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, συνολικά πέντε έγγραφα που εκπονήθηκαν από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ τροποποιούνται καθημερινά. Τα έγγραφα αυτά καλύπτουν θέματα όπως το μεταπολεμικό σχέδιο ασφαλείας για την Ουκρανία και μια συμφωνία οικονομικής ανασυγκρότησης που πιθανόν θα οδηγήσει σε διάφορες ξεχωριστές συμφωνίες.

Ωστόσο, παραμένουν ορισμένα ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν μόνο σε επίπεδο ηγετών, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ χαρακτήρισε τα τελευταία σχέδια του Κιέβου ως «ριζικά διαφορετικά» από τα βασικά σημεία που η Μόσχα έχει συζητήσει με τις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS. Συνέχισε λέγοντας ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της «διπλασίασαν τις προσπάθειές τους για να υπονομεύσουν» οποιαδήποτε πραγματική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά υπαινίχθηκε επίσης ότι οι συνομιλίες της ημέρας των Χριστουγέννων είχαν αποφέρει κάποια πρόοδο.

«Η 25η Δεκεμβρίου σηματοδότησε ένα σημείο στο οποίο οι πλευρές πλησίασαν σε μια συμφωνία και τώρα απαιτείται μια σημαντική πρόοδος», δήλωσε ο Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το TASS.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα πρόσωπο κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Bloomberg ότι η Μόσχα θα επιδιώξει σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ΗΠΑ-Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω περιορισμών στον ουκρανικό στρατό.

Ξεχωριστά, η Ουκρανία συγκαλεί μια ομάδα εργασίας για την οργάνωση των μεταπολεμικών εκλογών, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ένα πιθανό δημοψήφισμα για θέματα που αφορούν το μέλλον της χώρας είναι ένα από τα στοιχεία του σχεδίου των 20 σημείων.

Ο Ζελένσκι μίλησε την Πέμπτη με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για σχεδόν μία ώρα, μια συνομιλία που ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ καλή».

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε πληροφορίες για τις συνομιλίες αυτές και δεν έχει σχολιάσει το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ περνά τις διακοπές των Χριστουγέννων στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι θέλει να συζητήσει με τον Τραμπ πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης.

Ο Πούτιν συνεχίζει να πιέζει για τις μέγιστες απαιτήσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης από το Κίεβο εδαφών στο Ντονμπάς, τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει μετά από περισσότερο από μια δεκαετία συγκρούσεων.

Η Ουκρανία απορρίπτει αυτό το αίτημα, φοβούμενη ότι η παράδοση της ισχυρά οχυρωμένης περιοχής θα την αφήσει ευάλωτη σε μια νέα ρωσική επίθεση.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα της δημιουργίας μιας ειδικής οικονομικής ζώνης στο ανατολικό τμήμα του Ντονμπάς, όπως προβλέπεται από τις ΗΠΑ, και της απόσυρσης των στρατευμάτων του - αλλά μόνο αν η Ρωσία πράξει το ίδιο.

Καθώς αυξάνεται η πίεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις τακτικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, με πρόσφατη έμφαση στην Οδησσό, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει τα διυλιστήρια πετρελαίου και τα εργοστάσια φυσικού αερίου της Ρωσίας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν στην πόλη της Μαύρης Θάλασσας την Παρασκευή, ενώ υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές υποδομές, αποθήκες και δύο πολιτικά πλοία, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κουλέμπα στο Telegram. Αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία, στο Τσερκάσι στην κεντρική Ουκρανία και στο Μικολάιβ στο νότο, μεταξύ άλλων τοποθεσιών.

Το Κίεβο βίωσε άλλη μια επίθεση με drones και πυραύλους, με εκρήξεις σε όλη την πόλη νωρίς το Σάββατο. Οι αεροπορικές άμυνες βρέθηκαν σε λειτουργία και οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν στα καταφύγια, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

