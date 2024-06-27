Βρετανία: Nεκρός από E Coli- Aνακλήθηκαν σάντουιτς- Επιδημία με 275 κρούσματα

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 120 άλλοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών ηλικίας έως έξι ετών, έχουν νοσηλευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω επιδημίας που έχει ξεσπάσει και φαίνεται να συνδέεται με E coli σε μαρούλι.

Δύο άνθρωποι στην Αγγλία πέθαναν μέσα σε 28 ημέρες από τη μόλυνση με E coli (Stec) που παράγει την τοξίνη shiga, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) σε ενημέρωση την Πέμπτη.

«Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από κλινικούς γιατρούς των υπηρεσιών υγείας, ένας από αυτούς τους θανάτους πιθανότατα συνδέεται με τη μόλυνση από Stec», ανέφερε η υπηρεσία. «Και τα δύο άτομα είχαν υποκείμενες ιατρικές παθήσεις. Οι θάνατοι σημειώθηκαν τον Μάιο».

Όπως επισημαίνει ο Guardian, από τις 25 Ιουνίου, υπήρξαν άλλα 19 κρούσματα Stec, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 275 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την ενημέρωση στον ιστότοπο του UKHSA.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία κατασκευής σάντουιτς Greencore, σημαντικός προμηθευτής σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ανακαλέσει ορισμένα προϊόντα εξαιτίας κινδύνου για E.coli.

Τα προϊόντα ανακλήθηκαν προληπτικά μόλις μια εβδομάδα αφότου η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ανακοίνωσε ότι υπήρχε ξέσπασμα του E.coli με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να χρειαστούν νοσοκομειακή περίθαλψη.

