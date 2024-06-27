ΕΕ: Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για Μέση Ανατολή

Αναφορά στα κράτη-μέλη που απειλούνται, περιέχουν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Μέση Ανατολή μετά τα μηνύματα που εξαπέλυσε σε βάρος της Κύπρου ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Ειδικότερα, επισημαίνεται: "Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της ΕΕ που συμβάλλουν στην κλιμάκωση και επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της με τα κράτη μέλη της ΕΕ".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

