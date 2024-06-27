Πέθανε σε τροχαίο ο πρώην διεθνής Λαντρί Νγκουέμο

Σοκ στο Καμερούν έχει προκαλέσει ο θάνατος του 38χρονου πρώην μέσου της Σέλτικ, Λαντρί Νγκουέμο, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην αφρικανική χώρα.

Ο πρώην διεθνής παίκτης των «Αδάμαστων Λεόντων» είχε περάσει μία σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Σκωτίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη γαλλική Νανσί και πέρασε από ομάδες της Τουρκίας και της Νορβηγίας.

Την τραγική είδηση μετέδωσε η FECAFOOT: «Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καμερούν μόλις πληροφορήθηκε τα τραγικά νέα του θανάτου του πρώην μέσου της εθνικής, Λαντρί Νγκουέμο, σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Νγκουέμο, ο οποίος ήταν βασικός παίκτης της εθνικής ομάδας του Καμερούν από το 2006 έως το 2014 και πρώην παίκτης της Μπορντό, θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για τη συνεισφορά του στο ποδόσφαιρο.

Η FECAFOOT εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του, τους φίλους του και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.»

Ο εκλιπών έπαιξε περισσότερες από 40 φορές στη Σέλτικ υπό τις οδηγίες των Τόνι Μομπρέι και Νικ Λένον στη διάρκεια της σεζόν 2009/2010, κάνοντας το επίσημο ντεμπούτο του στον αγώνα προκριματικών του Champions League απέναντι στη Ντιναμό Μόσχας.

Η Σέλτικ απέτισε φόρο τιμής για τον πρώην παίκτη της στην επίσημη ιστοσελίδα της. «Όλοι στη Σέλτικ είναι σοκαρισμένοι και λυπημένοι από την είδηση του θανάτου του Λαντρί Νγκουέμο σε τόσο νεαρή ηλικία των 38 ετών» αναφέρει η ανάρτηση των πρωταθλητών Σκωτίας και καταλήγει:

«Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων στη Σέλτικ είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Λαντρί σε αυτή τη θλιβερή στιγμή.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

