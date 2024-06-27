ΗΠΑ: Άνοιξε η γη και «κατάπιε» τμήμα ποδοσφαιρικού γηπέδου

Μια τεράστια τρύπα άνοιξε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο πάρκο Γκόρντον Μουρ του Άλτον, στο νότιο Ιλινόις, καταπίνοντας ένα στύλο φωτισμού, πάγκους και τεχνητό χλοοτάπητα.

Η τρύπα προκλήθηκε από καθίζηση σε κοντινή υπόγεια εξόρυξη ασβεστόλιθου και έχει πλάτος τουλάχιστον 100 πόδια (30,5 μέτρα) και βάθος έως 50 πόδια (15 μέτρα).

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ασφαλείας και μεταδόθηκε από το NBC NEWS.

Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Οι γύρω δρόμοι και το πάρκο είναι πλέον κλειστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.