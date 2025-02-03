Ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του αφότου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Σέφιλντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αστυνομία κλήθηκε στο All Saints Catholic High School στην οδό Granville Road στις 12.17 μ.μ. σήμερα, μετά από αναφορές που έλαβε για επίθεση με μαχαίρι.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ είπε ότι το αγόρι «υπέφερε από σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες της υπηρεσίας ασθενοφόρου, δυστυχώς πέθανε αργότερα».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνέλαβαν ένα 15χρονο αγόρι ως ύποπτο για τον φόνο, το οποίο και παραμένει υπό κράτηση.

Η βοηθός αρχιφύλακα, Lindsey Butterfield είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ότι οι αρχές «εργάζονται πυρετωδώς για να δημιουργήσουν μια πλήρη εικόνα του πώς εκτυλίχθηκε αυτή η τραγωδία».

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι αστυνομικοί μας θα παραμείνουν στη σκηνή και στην περιοχή για να καθησυχάσουν στους γονείς, το προσωπικό και τους κατοίκους της περιοχής καθώς η έρευνά μας συνεχίζεται».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το All Saints Catholic High School στη Granville Road κλείνει μέσα σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

Ο διευθυντής του σχολείου Sean Pender έστειλε ένα μήνυμα στους γονείς στις 29 Ιανουαρίου, ειδοποιώντας τους για το κλείσιμο του σχολείου λόγω της απειλητικής συμπεριφοράς που είχε μια ομάδα μαθητών.

Πηγή: skai.gr

