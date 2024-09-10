Η Τεχεράνη θα απαντήσει αναλόγως στις κυρώσεις Βρετανίας, ΗΠΑ και συμμάχων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναανί, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την Τρίτη την απόφαση να ακυρωθούν οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την επιβολή κυρώσεων στην Τεχεράνη λόγω της πρόσφατης μεταφοράς πυραύλων στη Ρωσία.

