Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσική πυραυλική επίθεση εν μέσω επίσκεψης Μπλίνκεν

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος κινούνταν προς την κατεύθυνση της περιοχής Πολτάβα

Κίεβο

Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σήμανε στο Κίεβο το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι επισκέπτονταν την ουκρανική πρωτεύουσα μαζί με άλλους δυτικούς αξιωματούχους.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μια απειλή βαλλιστικού πυραύλου στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, λέγοντας ότι ένας πύραυλος κινούνταν προς την κατεύθυνση της περιοχής Πολτάβα.

