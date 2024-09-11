Η Ρωσία εξετάζει περιορισμούς σε εξαγωγές ουρανίου, τιτανίου και νικελίου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις εξαγωγές ουρανίου, τιτανίου και νίκελ ως αντίποινα κατά της Δύσης

«Ρίξτε μια ματιά σε ορισμένους τύπους προϊόντων με τα οποία προμηθεύουμε την παγκόσμια αγορά… Ίσως θα πρέπει να σκεφθούμε κάποιους περιορισμούς, στο ουράνιο, τιτάνιο, νίκελ», είπε ο Πούτιν απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Μιχάηλ Μισούστιν σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.

Η Ρωσία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο ουρανίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της World Nuclear Association. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει υπογράψει νόμο που απαγορεύει την εισαγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου από τη Ρωσία, η εμπορική αξία του οποίου ανέρχεται στο 1 δισεκ. ετησίως.

Το 2023 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ήταν πρώτες στον κατάλογο των εισαγωγέων ρωσικού ουρανίου, με την Νότια Κορέα, την Γαλλία, το Καζακστάν και την Γερμανία να ακολουθούν.

Η Ρωσία είναι επίσης ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως σφουγγαριού τιτανίου, η κύρια πρώτη ύλη για την κατασκευή κραμάτων τιτανίου, που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές στην αεροδιαστημική, τη ναυπηγική βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά διαθέτει δικά της ορυκτά αποθέματα τιτανίου.

Η ρωσική Nornickel είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός διυλισμένου νικελίου στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

