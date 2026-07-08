Η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουθ Έλις, πήρε μεταθανάτια χάρη από τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι η κατηγορουμένη ήταν θύμα μιας «βαθύτατης αδικίας», 71 χρόνια μετά τον απαγχονισμό της επειδή σκότωσε τον βίαιο σύντροφό της.

Η Ρουθ Έλις, που ήταν 28 ετών και εργαζόταν στην υποδοχή ενός νυχτερινού κέντρου, απαγχονίστηκε τον Ιούλιο του 1955 επειδή σκότωσε τον σύντροφό της, τον Ντέιβιντ Μπλέικλι, έξω από ένα μπαρ του Λονδίνου.

Δέκα ημέρες πριν από τον φόνο, ο Μπλέικλι, που ήταν οδηγός αγώνων ταχύτητας, την είχε γρονθοκοπήσει στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε.

Οι ένορκοι την καταδίκασαν σε θάνατο αφού συσκέφθηκαν μόλις για 20 λεπτά.

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι η μεγαλειότητά του ο βασιλιάς δέχτηκε, κατόπιν σύστασής μας, να δώσει χάρη υπό όρους στη Ρουθ Έλις» είπε στο κοινοβούλιο ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι. «Αυτή η χάρη δεν σημαίνει ότι η Ρουθ Έλις ήταν αθώα για τον φόνο του Ντέιβιντ Μπλέικλι, αλλά η θανατική ποινή της αντικαθίσταται με ποινή ισόβιας κάθειρξης, ώστε να αναγνωριστεί η βαθύτατη αδικία» που υπέστη η γυναίκα, πρόσθεσε.

Δύο εγγόνια της Ρουθ Έλις βρίσκονταν στο κοινοβούλιο και παρακολούθησαν την επίσημη ανακοίνωση.

Η 28χρονη είχε αποκτήσει δύο παιδιά, που ήταν ηλικίας 3 και 10 ετών όταν εκτελέστηκε. Τα παιδιά και τα εγγόνια της είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη προσπαθώντας να ακυρώσουν την καταδίκη της, όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε οριστικά από Εφετείο το 2003. Συνέχισαν όμως να αγωνίζονται, ζητώντας να της δοθεί χάρη.

«Σήμερα, αποδόθηκε επιτέλους δικαιοσύνη στη γιαγιά μας», ανέφερε η εγγονή της, Λόρα Ένστον. «Αυτή η χάρη δεν σβήνει όσα συνέβησαν πριν από 71 χρόνια. Όμως επιβεβαιώνει, επίσημα και οριστικά, ότι η Ρουθ δεν έπρεπε να εκτελεστεί, ότι η δικαιοσύνη στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων», πρόσθεσε.

Η Ένσον υπενθύμισε ότι η γιαγιά της ήταν «θύμα επαναλαμβανόμενων, βάναυσων βιαιοπραγιών».

Η εκτέλεσή της Έλις συνέβαλε εν μέρει στην αλλαγή της κοινής γνώμης απέναντι στη θανατική ποινή, η οποία καταργήθηκε στη Βρετανία το 1973. Οι τελευταίες εκτελέσεις, δύο ανδρών που καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία, έγιναν το 1964.

Στην υπόθεση της Ρουθ Έλις ήταν βασισμένη η ταινία «Χορεύοντας μ’ έναν ξένο» που γυρίστηκε το 1985, με πρωταγωνιστές τη Μιράντα Ρίτσαρντσον και τον Ρούπερτ Έβερετ.

Πηγή: skai.gr

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