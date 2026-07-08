Θύελλα αντιδράσεων στην Αλβανία για τα 4 εκατ. ευρώ στη συναυλία του Kanye West

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, υπεραμύνθηκε της απόφασης της κυβέρνησής του να διαθέσει 4 εκατ. ευρώ για τη διοργάνωση συναυλίας του Kanye West στην Αλβανία, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις που έχουν εντείνει το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα και τις διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτησή του.

Συναυλίες του Kanye West, γνωστού πλέον και ως Ye, έχουν ακυρωθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το φετινό καλοκαίρι, μετά από τις συνεχείς τοποθετήσεις στις οποίες και υπερθεματίζει τον Αδόλφο Χίτλερ και τον ναζισμό.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου, σε ειδικά διαμορφωμένο στάδιο που κατασκευάστηκε πρόχειρα, έξω από τα Τίρανα, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενέκρινε την έκτακτη χρηματοδότηση των 4 εκατ. ευρώ «ώστε να αποφευχθεί ο διεθνής διασυρμός της Αλβανίας απέναντι σε σχεδόν 25.000 επισκέπτες από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία, αφού πολλοί ανησυχούσαν ότι η εκδήλωση θα ματαιωνόταν.

Σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό, η διοργάνωση αναμένεται να αποφέρει στην αλβανική οικονομία τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, καθώς έχει ήδη καταγραφεί σημαντική αύξηση στις κρατήσεις καταλυμάτων την περίοδο της συναυλίας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε κύμα επικριτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Αλβανία διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως αυτή η διογράνωση ειναι ντροπή και ως πολίτης δεν θέλει να το χρηματοδοτήσει.

Η κατάσταση στη χώρα είναι έκρυθμη καθώς καθημερινά, στα Τίρανα, λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις εδώ και ένα μήνα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύντομα, η λαϊκή οργή κλιμακώθηκε, με τους πολίτες να στρέφουν τα πυρά τους και κατά των σχεδίων ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές κοντά σε προστατευόμενες ζώνες.

Παράλληλα, άρχισαν να ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά, κατηγορίες τις οποίες ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει.

Πηγή: skai.gr

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