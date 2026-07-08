Δικαιώθηκαν δύο μουσουλμάνες που προσέφυγαν στην αυστριακή δικαιοσύνη όταν ξενοδοχείο τους απαγόρευσε να φορούν μπουρκίνι. Δικαστήριο του Σάλτσμπουργκ αποφάνθηκε ότι η απαγόρευση εισάγει διακρίσεις, σε μια χώρα όπου η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος.

Ύστερα από έντονη λογομαχία με τον διευθυντή του ξενοδοχείου στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Γιόχαν ιμ Πονγκάου - ο οποίος επικαλέστηκε λόγους υγιεινής για να δικαιολογήσει την απαγόρευση, συμπληρώνοντας πως το μπουρκίνι έκανε άλλους επισκέπτες να αισθάνονται άβολα - οι δύο γυναίκες κατέθεσαν μήνυση πέρυσι.

Τον Φεβρουάριο, οι τοπικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο 100 ευρώ στο ξενοδοχείο. Ωστόσο, ο διευθυντής του ξενοδοχείου άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της διεύθυνσης του ξενοδοχείου περί… υγιεινής, υπογραμμίζοντας πως «τα μπουρκίνι είναι κατασκευασμένα από τα ίδια υλικά με άλλα μαγιό» και δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σε τακτικούς ελέγχους ποιότητας του νερού.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε πάντως στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν δημιουργεί δεδικασμένο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εξηγώντας πως «έμμεσες διακρίσεις επιτρέπονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις».

Το μπουρκίνι, ολόσωμο μαγιό που προτιμούν ορισμένες μουσουλμάνες, έχει βρεθεί στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς που προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση του σε δημόσιους χώρους.

Πηγή: skai.gr

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