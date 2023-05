Βρετανία: Ξεκίνησε η μεγαλειώδης συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ για την στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' (Φωτογραφίες, Βίντεο)

Το κέφι έχει ανάψει στο κάστρο του Ουίνδσορ στην μεγάλη «συναυλία της Στέψης» όπου θα τραγουδήσουν διάσημα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Katy Perry, ο Lionel Richie και οι Take That.

Δείτε live

Παρόντες είναι ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισα Καμίλα, όπως επίσης και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον με τα δύο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ και τη πριγκίπισσα Σάρλοτ. Ο πεντάχρονος πρίγκιπας Λούις δεν είναι στην εκδήλωση, καθώς η ώρα είναι περασμένη για εκείνον.

The King and Queen have arrived!



The Prince and Princess of Wales have been joined by George and Charlotte for the #CoronationConcert pic.twitter.com/12nn0eFnXW