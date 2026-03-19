Βρετανία: Κατηγορίες εναντίον δύο ατόμων για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Δύο άνδρες κατηγορούνται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου για κατασκοπεία εις βάρος της εβραϊκής κοινότητας του Λονδίνου για λογαριασμό του Ιράν.

Ο 40χρονος Νεματολάχ Σαχσαβανί, με διπλή υπηκοότητα (βρετανική και ιρανική) από το Νορθ Φίντσλεϊ, και ο 22χρονος Ιρανός Αλιρεζά Φαρασατί από το Κόλιντεϊλ, κατηγορούνται για «εμπλοκή σε συμπεριφορά που πιθανώς θα βοηθήσει ξένη υπηρεσία πληροφοριών στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η εν λόγω συμπεριφορά αφορούσε τη «συλλογή πληροφοριών και αναγνώριση στόχων».

Η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι φερόμενες ενέργειες έγιναν για λογαριασμό του Ιράν και στρέφονταν κατά «τοποθεσιών και ατόμων που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα στην περιοχή του Λονδίνου» και έλαβαν χώρα μεταξύ 9 Ιουλίου και 15 Αυγούστου του περασμένου έτους.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στις 6 Μαρτίου, ταυτόχρονα με ακόμη δύο άτομα που θεωρήθηκαν ύποπτα για τα ίδια αδικήματα και έξι άτομα ως ύποπτα για συνέργεια.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Η αναπληρώτρια βοηθός διοικητή της μητροπολιτικής αστυνομίας, Βίκι Έβανς, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εξαιρετικά σοβαρές», τονίζοντας ότι προέκυψαν έπειτα από μια «πολύ περίπλοκη έρευνα».

«Από τη στιγμή που οι άνδρες συνελήφθησαν πριν από δύο εβδομάδες, οι αστυνομικοί εργάζονται νυχθημερόν για να συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν τα στοιχεία, ενώ συνεργαστήκαμε στενά με τους συναδέλφους της εισαγγελίας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε η Έβανς.

Η ίδια αναγνώρισε την εύλογη ανησυχία του κοινού, και ειδικότερα της εβραϊκής κοινότητας, καταλήγοντας: «Ελπίζω αυτή η έρευνα να τους καθησυχάσει ότι δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση εάν εντοπίσουμε πιθανή απειλή για την ασφάλειά τους, και ότι θα είμαστε αμείλικτοι στην καταδίωξη όσων ενδέχεται να ευθύνονται».

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν στο δικαστήριο του Γουεστμίνστερ την Πέμπτη, 19 Μαρτίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γενικός διευθυντής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI5, Σερ Κεν ΜακΚάλουμ, είχε δηλώσει τον περασμένο Οκτώβριο πως, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπήρξαν περισσότερες από 20 συνωμοσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο που υποστηρίζονταν από το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

