ΥΠΕΞ Ομάν: Ο πόλεμος με το Ιράν το «σοβαρότερο λάθος» της κυβέρνησης Τραμπ

Έκκληση στους συμμάχους των ΗΠΑ να παρέμβουν και να συνδράμουν ώστε να τερματιστεί ο «παράνομος πόλεμος», όπως τον χαρακτήρισε, στο Ιράν, απηύθυνσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, μέσω άρθρου του στον Economist.

O κορυφαίος διπλωμάτης του Ομάν, ο οποίος είχε μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, χαρακτήρισε τον πόλεμο «τον σοβαρότερο εσφαλμένο υπολογισμό» της κυβέρνησης Τραμπ, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που έχει στην παγκόσμια οικονομία και στην περιφερειακή ασφάλεια.

Τα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ομάν, αγοράζουν εδώ και δεκαετίες αμερικανικά όπλα και φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις με την ελπίδα να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη ιρανική επίθεση. Η σχετική ειρήνη και ευημερία που απολάμβαναν αυτά τα κράτη απειλούνται πλέον, έγραψε ο Αλ Μπουσαΐντι, επειδή οι ΗΠΑ έχουν «χάσει τον έλεγχο της ίδιας τους της εξωτερικής πολιτικής».

«Το ερώτημα για τους φίλους της Αμερικής είναι απλό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να απεμπλέξουμε την υπερδύναμη από αυτή την ανεπιθύμητη εμπλοκή;», αναφέρει.

«Πρώτα απ’ όλα, οι φίλοι της Αμερικής έχουν ευθύνη να πουν την αλήθεια. Και αυτό ξεκινά από το γεγονός ότι υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο που δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτόν, και ότι τα εθνικά συμφέροντα τόσο του Ιράν όσο και της Αμερικής συνάδουν με τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό των εχθροπραξιών».

Ο Μπουσαΐντι τόνισε ακόμη ότι το Ισραήλ φαίνεται πως είχε «πείσει» τις ΗΠΑ ότι θα ήταν ένας εύκολος πόλεμος - αλλά, για να επιτευχθούν οι στόχοι του Ισραήλ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις και να δεσμευτούν σε έναν πόλεμο διαρκείας, του είδους που ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να τερματίσει, πρόσθεσε.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή





Πηγή: skai.gr

