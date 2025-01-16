Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα κατασχέσεις ρεκόρ άνω των 119 τόνων ναρκωτικών σε διάστημα ενός έτους στην Αγγλία και την Ουαλία, αξίας 3 δισεκατομμυρίων λιρών (3,5 δισεκατομμύρια ευρώ).

Το διάστημα μεταξύ Απριλίου του 2023 και τελών Μαρτίου του 2024, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον «μεγαλύτερο αριθμό κατασχέσεων ναρκωτικών που έχει ποτέ καταγραφεί», ιδίως στα σύνορα, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

Συνολικά, λίγες παραπάνω από 217.600 κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία, ένας αριθμός που αυξήθηκε κατά 13% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα τον περασμένο χρόνο.

Σε αυτήν την περίοδο, περισσότεροι από 119 τόνοι ναρκωτικών—κοκαΐνη, ηρωίνη, κάνναβη και κεταμίνη, κατασχέθηκαν, μια ποσότητα ρεκόρ και σε αύξηση 52% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης, 74 τόνοι, είναι η μεγαλύτερη από τη δεκαετία του 1970, όταν ξεκίνησε η καταγραφή αυτών των δεδομένων, μια αύξηση ύψους 58% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος.

Οι κατασχέσεις κοκαΐνης επίσης κατέγραψαν άνοδο, 52%, με έναν αριθμό ρεκόρ 28 τόνων.

«Αυτοί οι αριθμοί στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες: θα συλληφθούν και θα αντιμετωπίσουν όλη την ισχύ του νόμου εάν επιχειρήσουν να εισάγουν παράνομα ναρκωτικά στη χώρα μας», δήλωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέεμα Μαλχότρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε χθες την απαγόρευση περισσότερων από 20 «επικίνδυνων ουσιών», μεταξύ άλλων την ξυλαζίνη, ένα αναισθητικό για κτηνιατρική χρήση, το οποίο, όταν συνδυαστεί με οπιοειδή, προκαλεί χάος εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.