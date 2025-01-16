Η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν εξέφρασε την απογοήτευσή της για την πρώην Πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι σε μια νέα συνέντευξη στη Washington Post, παρέχοντας σπάνια δημόσια σχόλια σχετικά με τη ρήξη της σχέσης μεταξύ του συζύγου της, Τζο Μπάιντεν, και της Πελόζι μετά την αποχώρηση του προέδρου από την προεκλογική κούρσα του 2024.

«Ήμασταν φίλοι για 50 χρόνια», είπε η πρώτη κυρία σε συνέντευξή της στη Washington Post που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. «Ήταν απογοητευτικό.»

Η Πελόζι ήταν μεταξύ των κορυφαίων Δημοκρατικών που εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την ικανότητα του Τζο Μπάιντεν να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο μετά τη διακοπή της επίδοσης του προέδρου στη συζήτηση τον Ιούνιο. Καθώς ο Μπάιντεν παρέμεινε ανένδοτος ότι θα παραμείνει στην κούρσα, η Πελόζι έκανε πάταγο σε μια συνέντευξη καθώς άνοιξε την πόρτα στην πιθανότητα να τερματίσει την εκστρατεία του.

«Εναπόκειται στον πρόεδρο να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Όλοι τον ενθαρρύνουμε να πάρει αυτή την απόφαση γιατί ο χρόνος είναι λίγος», δήλωσε η Πελόζι στο MSNBC τον Ιούλιο.

Στην εκτενή συνέντευξη, η πρώτη κυρία αποκάλυψε, επίσης, δημόσια τη συνομιλία της με τον Τραμπ όταν οι δυο τους μίλησαν στα εγκαίνια του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων τον περασμένο μήνα.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον σύζυγό σας στο Οβάλ Γραφείο», είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος, σύμφωνα με την πρώτη κυρία. «Ναι», απάντησε εκείνη, «γιατί είστε και οι δύο φαφλατάδες».

Ερωτηθείσα γιατί θα ασχοληθεί με τον Τραμπ μετά την πικρία της εκστρατείας, απάντησε: «Ο Τζο και εγώ σεβόμαστε τους θεσμούς μας, τις παραδόσεις μας».

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα να συνεχίσουν και όσο για εμάς —» συνέχισε. «Ποιο θα ήταν το νόημα της κακίας;»

Η συνέντευξη παρέχει σπάνια εικόνα για το πώς η πρώτη οικογένεια περιηγείται στο τέλος της προεδρίας Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων των καλοκαιρινών εβδομάδων κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί πίεζαν ιδιωτικά και δημόσια να αποχωρήσει ο σύζυγός της από την κούρσα.

«Ας πούμε ότι ήμουν απογοητευμένη με το πώς εξελίχθηκε», είπε η Τζιλ Μπάιντεν. «Έμαθα πολλά για την ανθρώπινη φύση».

Η Πελόζι είπε ιδιωτικά στον Πρόεδρο Μπάιντεν τον Ιούλιο ότι οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι δεν θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ και θα μπορούσε να ανατρέψει τις πιθανότητες των Δημοκρατικών να κερδίσουν τη Βουλή τον Νοέμβριο εάν παρέμενε στην κούρσα, ανέφερε προηγουμένως το CNN. Μια πηγή με άμεση γνώση περιέγραψε τον Μπάιντεν ως «γεμάτο με αν΄πεκφραστο θυμό» με την Πελόζι εκείνη την εποχή.

Μετά τη νίκη του Τραμπ τον Νοέμβριο, η Πελόζι έριξε την ευθύνη για την ήττα των Δημοκρατικών στον Μπάιντεν. «Αν ο πρόεδρος είχε αποχωρήσει νωρίτερα, μπορεί να υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι στην κούρσα», είπε ο Δημοκρατικός της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε podcast των New York Times.

Η Πελόζι, ωστόσο, επαίνεσε την ηγεσία του Μπάιντεν μετά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης, λέγοντας ότι το έθνος είναι πιο δυνατό μετά από εκείνον και διαφημίζοντας αρκετά από τα επιτεύγματά του.

«Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους στην αμερικανική ιστορία. Με τη σοφία και την υπέροχη ηγεσία του Προέδρου Μπάιντεν και της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, το έθνος μας έχει κοσμηθεί από τέσσερα ιστορικά χρόνια προόδου, ελπίδας και ενότητας για τις σκληρά εργαζόμενες αμερικανικές οικογένειες», είπε η Πελόζι σε ανάρτησή της στο X.

Δεν είναι σαφές εάν ο Τζο Μπάιντεν και η Πελόζι έχουν μιλήσει από τον Ιούλιο.

Η πρώτη κυρία είπε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο σύζυγός της θα μπορούσε να έχει υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια.

«Σίγουρα», είπε «Εννοώ, σήμερα, νομίζω ότι έχει πλήρες πρόγραμμα. Ξεκίνησε νωρίς με συνεντεύξεις και ενημερώσεις και αυτό συνεχίζει».

Η πρώτη κυρία εξέφρασε την ανησυχία ότι ο πρόεδρος δεν θα λάβει αναγνώριση για ορισμένα από τα επιτεύγματά του, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υποδομές. Αλλά αναγνώρισε επίσης την περίπλοκη δυναμική του συζύγου της να δώσει χάρη στον γιο τους Χάντερ τις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του.

«Ο Τζο αμφιταλαντεύτηκε πραγματικά με αυτή την απόφαση», είπε ο Τζιλ Μπάιντεν. «Εννοώ, ξεκινήσαμε - ξεκίνησε από το σημείο όπου είπε ότι δεν επρόκειτο να απονείμει χάρη στον Χάντερ. Αλλά μετά νομίζω ότι τα πράγματα άλλαξαν. Οι συνθήκες άλλαξαν και έγινε αρκετά εμφανές και προφανές ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν επρόκειτο να σταματήσουν».

Καθώς η δουλειά της στον Λευκό Οίκο τελειώνει, η πρώτη κυρία είπε: «Ελπίζω οι γυναίκες να με βλέπουν ως αντανάκλαση του εαυτού τους. Ξέρεις, μια μαμά, μια γιαγιά, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια αδερφή, μια φίλη».

«Ελπίζω να θυμούνται τον Τζο ως έναν ισχυρό, συμπονετικό πρόεδρο με ακεραιότητα και χαρακτήρα», είπε. «Δηλαδή, ο χαρακτήρας είναι πραγματικά το παν, έτσι δεν είναι;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.