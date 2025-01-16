Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η νέα κυβέρνηση θα κρατήσει «ζωντανό» το TikTok στη χώρα, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία.

«Θα εφαρμόσουμε μέτρα για να μην πέσει σκοτάδι στο TikTok», είπε ο Μάικ Γουόλτς, σημειώνοντας ότι με βάση τον νόμο μπορεί να δοθεί παράταση 90 ημερών στην ιδιοκτήτρια εταιρεία, την κινεζική ByteDance, ώστε να ολοκληρώσει την πώληση της εφαρμογής «εφόσον υπάρχει μια βιώσιμη συμφωνία στο τραπέζι».

«Ουσιαστικά, αυτό δίνει χρόνο στον πρόεδρο Τραμπ να κρατήσει ζωντανό το TikTok», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok θα είναι παρών στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ, κατόπιν πρόσκλησης της ομάδας του εκλεγμένου προέδρου, μετέδωσαν σήμερα πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η εταιρεία δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Σου Τσέου είναι μεταξύ των προσκεκλημένων που θα καθίσουν δίπλα στους συνεργάτες του Τραμπ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Προσκλήσεις έχουν λάβει επίσης ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος.

Το Κογκρέσο έχει δώσει διορία στην ByteDance μέχρι την Κυριακή προκειμένου να μεταβιβάσει την εφαρμογή, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα απαγορευτεί η λειτουργία της στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί βουλευτές δικαιολόγησαν την απαγόρευση υποστηρίζοντας ότι υπάρχει φόβος τα δεδομένα των χρηστών και το περιεχόμενο της πλατφόρμας να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης από τις κινεζικές αρχές. Κατηγορούν επίσης το Πεκίνο ότι χρησιμοποιεί την εφαρμογή ως εργαλείο κατασκοπείας.

Το TitTok και η μητρική εταιρεία του αρνούνται ότι έχουν δώσει στην κινεζική κυβέρνηση πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και διαβεβαιώνουν ότι ουδέποτε παρέλαβαν ένα τέτοιο αίτημα.

Η ByteDance έχει αρνηθεί μέχρι σήμερα να παραχωρήσει το TikTok μολονότι πολλοί Αμερικανοί επενδυτές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, όπως ο επιχειρηματίας Φρανκ ΜακΚορτ, που δήλωσε έτοιμος να καταβάλει 20 δισεκ. δολάρια. Τον Δεκέμβριο το TikTok προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ακυρώσει τον νόμο. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται από μέρα σε μέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.