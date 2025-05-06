Με στόχο τον τερματισμό της εξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπη, παρουσίασε σήμερα το χάρτη πορείας REPower EU, που περιλαμβάνει τον σταδιακό τερματισμό εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και τη σταδιακή κατάργηση της ρωσικής πυρηνικής ενέργειας προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το σχέδιο αυτό ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ από τη Ρωσία και παράλληλα, θα εξασφαλίσει σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό και σταθερές τιμές σε όλη την Ένωση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Είναι καιρός για την Ευρώπη να διακόψει πλήρως τους ενεργειακούς της δεσμούς με έναν αναξιόπιστο προμηθευτή. Η ενέργεια που έρχεται στη δική μας ήπειρο, δεν πρέπει να πληρώνει για έναν επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Σταδιακή απομάκρυνση από τις αγορές της ΕΕ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, η ΕΕ είδε μια ανάκαμψη των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, για αυτό και απαιτούνται «συντονισμένες δράσεις», τονίζοντας πως η υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από τις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές αποτελεί σημαντικό ζήτημα ασφάλειας.

Στο σχέδιο REPowerEU, προβλέπεται συντονισμένη και σταδιακή απομάκρυνση του ρωσικού πετρελαίου, φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας από τις αγορές της ΕΕ. Όπως τόνισε η Επιτροπή, «τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να διατηρηθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, περιορίζοντας παράλληλα τυχόν επιπτώσεις στις τιμές και τις αγορές», όπως τονίζεται.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο κινείται με βάση και τις προβλέψεις ότι τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να μειωθεί η ζήτηση φυσικού αερίου και να αυξηθούν οι προμήθειες LNG. Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζει η Επιτροπή «οι παγκόσμιες προμήθειες LNG προβλέπεται να αυξηθούν ραγδαία, ενώ η ζήτηση φυσικού αερίου θα μειωθεί. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου για την ενεργειακή μετάβαση και του σχεδίου δράσης για προσιτή Ενέργεια, η ΕΕ αναμένεται να αντικαταστήσει έως και 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έως το 2030, τα οποία σημαίνει μείωση της ζήτησης κατά 40-50 δισ. κυβικά μέτρα μέχρι το 2027. Ταυτόχρονα, αναμένεται να αυξηθούν οι δυναμικότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου να αυξηθεί κατά περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα μέχρι το 2028, δηλαδή πέντε φορές περισσότερο από τις σημερινές εισαγωγές της ΕΕ ρωσικού φυσικού αερίου».

Εθνικά σχέδια κατάργησης εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου

Το σχέδιο θα βρεθεί στο επίκεντρο τον επόμενο μήνα και μέσα από τις νομοθετικές προτάσεις που θα ακολουθήσουν από την Επιτροπή. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εκπονήσουν εθνικά σχέδια έως το τέλος του 2025, «στα οποία θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα συμβάλουν στη σταδιακή κατάργηση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας και πετρελαίου».

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Επιτροπή, «οι νέες συμβάσεις με τους προμηθευτές του ρωσικού αερίου θα αποτραπούν και οι υφιστάμενες συμβάσεις θα σταματήσουν μέχρι το τέλος του 2025». Αυτό θα διασφαλίσει ότι ήδη από το τέλος του 2025, η ΕΕ θα έχει μειώσει κατά 1/3 τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει να σταματήσουν όλες οι εναπομείνασες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2027 .

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει τον επόμενο μήνα προτάσεις για το ρωσικό στόλο που μεταφέρει πετρέλαιο. Τέλος, στα σχέδιά της βρίσκονται προτάσεις και για τα πυρηνικά, ανάμεσά τους και «οι συμβάσεις προμήθειας που συνυπογράφει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προμηθειών», με υλικά που προέρχονται από τη Ρωσία.

