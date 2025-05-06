Μόσχα - Εορτασμοί 9ης Μαΐου: 29 ξένοι ηγέτες αναμένονται, θα παρελάσουν Κινέζοι στρατιώτες

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι 29 ξένοι ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ και ο Βραζιλιάνος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναμένονται την Παρασκευή στη Μόσχα με αφορμή τους εορτασμούς για τη νίκη σε βάρος της ναζιστικής Γερμανίας, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρελάσουν Κινέζοι στρατιώτες και μέλη των ενόπλων δυνάμεων από άλλες 12 χώρες.

«Αναμένουμε την παρουσία 29 ξένων ηγετών στην παρέλαση της Νίκης», δήλωσε στον Τύπο ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

«(Στρατιωτικές) μονάδες από 13 χώρες θα παρελάσουν (…), μεταξύ αυτών η Κίνα», συμπλήρωσε κι ενώ το Κίεβο έχει δηλώσει ότι θα αντιληφθεί κάθε ξένη συμμετοχή στην παρέλαση ως «μια στήριξη στο επιτιθέμενο Κράτος».

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, Αμερικανοί βετεράνοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αναμένεται να παραστούν, ωστόσο δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν θα δώσουν επίσης το «παρών» Αμερικανοί αξιωματούχοι, αν και το Κρεμλίνο έχει στείλει πρόσκληση στον πρέσβη των ΗΠΑ στη Ρωσία.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το διάστημα μεταξύ 8ης και 11ης Μαΐου, με την παραδοσιακή ετήσια στρατιωτική παρέλαση να πραγματοποιείται στην Κόκκινη Πλατεία, στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας την 9η Μαΐου.

Ο Ουσάκοφ είπε επίσης ότι στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα, για τα οποία η Πιονγκγιάνγκ επιβεβαίωσε τον Απρίλιο για πρώτη φορά ότι πολέμησαν για τη Ρωσία εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων, δεν θα πάρουν μέρος στην παρέλαση με τον πρεσβευτή της Βόρειας Κορέας να εκπροσωπεί τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε την 28η Απριλίου μια τριήμερη εκεχειρία με αφορμή την 80η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

